Deutsche Charts: Forza Horizon 6 bleibt Spitzenreiter der deutschen Xbox-Charts

Auch in der aktuellen Verkaufswoche behauptet Forza Horizon 6 die Spitzenposition der offiziellen deutschen Xbox Series-Charts. Das Rennspiel bleibt damit die meistverkaufte Neuerscheinung auf Microsofts Konsole und setzt seine Erfolgsserie fort.
Ebenfalls stark präsentiert sich weiterhin das Gothic 1 Remake. Die Neuauflage des RPG-Klassikers sichert sich Platz drei der Xbox Series-Charts und gehört damit erneut zu den erfolgreichsten Verkäufen der Woche.
Auch auf den übrigen Plattformen gibt es kaum Bewegung an der Spitze. 007 First Light führt weiterhin die PlayStation 5-Charts an, während der Landwirtschafts-Simulator 25 auf dem PC die Spitzenposition verteidigt. Auf der PlayStation 4 bleibt Grand Theft Auto V das meistverkaufte Spiel.
Bei Nintendo Switch setzen Minecraft und Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden ihren Erfolg fort. Neu eingestiegen ist Rhythm Paradise Groove, das sich auf Anhieb Platz drei sichert. In den Nintendo Switch 2-Charts verteidigt Star Fox die Spitzenposition und bleibt gleichzeitig das plattformübergreifend meistverkaufte Spiel der Woche vor Minecraft.
8 Kommentare AddedMitdiskutieren
007 an der Spitze bei der PS5 ?
Mannomann… 🙄.
Tja Microsoft wollte ja FH6 mit Verzögerung auf den Markt bringen. Spielt man eben was anderes.
Dachtest Du es wäre Marathon … oder Saros?
Ja 😆, mein Fehler, wird nicht wieder vorkommen 🤡.
Ist auch mal wieder ein top Spiel. Bissl mehr Innovation würde der Reihe aber gut tun.
Starfox verkauft sich scheinbar gut, das ist hoffentlich das Zeichen für Nintendo einen neuen Teil zu entwickeln.
Glückwunsch. Bester Racer …
Die sollen endlich mal die PS5 Version releasen. 🤣
Plays best on PS5 Pro! 😎