Deutsche Charts: Forza Horizon 6 bleibt Spitzenreiter der deutschen Xbox-Charts

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Forza Horizon 6 verteidigt Platz eins, Gothic 1 Remake bleibt in den deutschen Xbox-Verkaufscharts stark.

Auch in der aktuellen Verkaufswoche behauptet Forza Horizon 6 die Spitzenposition der offiziellen deutschen Xbox Series-Charts. Das Rennspiel bleibt damit die meistverkaufte Neuerscheinung auf Microsofts Konsole und setzt seine Erfolgsserie fort.

Ebenfalls stark präsentiert sich weiterhin das Gothic 1 Remake. Die Neuauflage des RPG-Klassikers sichert sich Platz drei der Xbox Series-Charts und gehört damit erneut zu den erfolgreichsten Verkäufen der Woche.

Auch auf den übrigen Plattformen gibt es kaum Bewegung an der Spitze. 007 First Light führt weiterhin die PlayStation 5-Charts an, während der Landwirtschafts-Simulator 25 auf dem PC die Spitzenposition verteidigt. Auf der PlayStation 4 bleibt Grand Theft Auto V das meistverkaufte Spiel.

Bei Nintendo Switch setzen Minecraft und Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden ihren Erfolg fort. Neu eingestiegen ist Rhythm Paradise Groove, das sich auf Anhieb Platz drei sichert. In den Nintendo Switch 2-Charts verteidigt Star Fox die Spitzenposition und bleibt gleichzeitig das plattformübergreifend meistverkaufte Spiel der Woche vor Minecraft.

Quelle
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8 Kommentare Added

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  2. Duck-Dynasty 188165 XP Battle Rifle God | 10.07.2026 - 19:07 Uhr

    Ist auch mal wieder ein top Spiel. Bissl mehr Innovation würde der Reihe aber gut tun.

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  3. Devilsgift 153045 XP God-at-Arms Silber | 10.07.2026 - 19:16 Uhr

    Starfox verkauft sich scheinbar gut, das ist hoffentlich das Zeichen für Nintendo einen neuen Teil zu entwickeln.

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  5. vollmilch86 4280 XP Beginner Level 2 | 10.07.2026 - 19:41 Uhr

    Die sollen endlich mal die PS5 Version releasen. 🤣
    Plays best on PS5 Pro! 😎

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