Deutsche Charts: Forza Horizon 6 bleibt Spitzenreiter der deutschen Xbox-Charts

Auch in der aktuellen Verkaufswoche behauptet Forza Horizon 6 die Spitzenposition der offiziellen deutschen Xbox Series-Charts. Das Rennspiel bleibt damit die meistverkaufte Neuerscheinung auf Microsofts Konsole und setzt seine Erfolgsserie fort.

Ebenfalls stark präsentiert sich weiterhin das Gothic 1 Remake. Die Neuauflage des RPG-Klassikers sichert sich Platz drei der Xbox Series-Charts und gehört damit erneut zu den erfolgreichsten Verkäufen der Woche.

Auch auf den übrigen Plattformen gibt es kaum Bewegung an der Spitze. 007 First Light führt weiterhin die PlayStation 5-Charts an, während der Landwirtschafts-Simulator 25 auf dem PC die Spitzenposition verteidigt. Auf der PlayStation 4 bleibt Grand Theft Auto V das meistverkaufte Spiel.

Bei Nintendo Switch setzen Minecraft und Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden ihren Erfolg fort. Neu eingestiegen ist Rhythm Paradise Groove, das sich auf Anhieb Platz drei sichert. In den Nintendo Switch 2-Charts verteidigt Star Fox die Spitzenposition und bleibt gleichzeitig das plattformübergreifend meistverkaufte Spiel der Woche vor Minecraft.