Deutsche Charts: Fußball-Simulation schlägt Survival-Horror

In den aktuellen Charts setzt sich Fußball an die Spitze, während Konamis jüngster Horror als stärkste Neuerscheinung direkt Platz zwei erreicht.

Die neuesten Spiele-Charts zeigen ein klares Bild: Die Fußball-Simulation bleibt auch im WM-Jahr 2026 äußerst gefragt und verteidigt mit EA Sports FC 26 die Spitzenposition im plattformübergreifenden Ranking. Trotz des Erscheinens im vergangenen September hält der Titel seine starke Marktpräsenz.

Direkt dahinter landet der größte Neueinsteiger mit Resident Evil Requiem auf Platz zwei und setzt damit ein deutliches Zeichen im Survival-Horror-Genre.

Das Pokémon-Legenden: Z-A erreicht Platz drei, während Minecraft auf Rang vier folgt. Mit Pokémon Pokopia sichert sich ein weiterer Pokémon-Titel Platz fünf und sorgt für eine doppelte Top-5-Präsenz.

Im PC-Bereich setzt sich der Landwirtschafts-Simulator 25 an die Spitze und bestätigt die starke Nachfrage nach Simulationsspielen.

Die Auswertung stammt von GfK Entertainment, die als Chartermittler internationale Marktdaten erheben.