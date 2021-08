Deutsche Charts: Games-Charts im Olympia-Fieber

Schneller, höher, weiter: Die Olympischen Spiele in Tokio halten derzeit nicht nur unzählige Fernsehzuschauer, sondern auch die deutschen Games-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, in Atem.

Dort holt das offizielle Videospiel zum Großevent, Olympische Spiele Tokyo 2020 – The Official Video Game, nicht nur PS4-Bronze, sondern heimst auf Xbox One sogar die Silbermedaille ein. Auch ansonsten geht’s in den Rankings sportlich zur Sache, denn die Rennsimulation F1 2021 verteidigt souverän die PS4-, PS5- und Xbox Series-Spitze.

Insbesondere die Xbox Series-Tabelle hat in dieser Woche einige Neuheiten zu bieten. Während der mittlerweile auch für die Next Gen-Konsole verfügbare Microsoft Flight Simulator an zweiter Stelle landet, erobern der Ego-Shooter Necromunda: Hired Gun und das Mountainbike-Game Descenders die Plätze fünf und sechs.

Weitere New Entries sind das Action-RPG NEO: The World Ends With You (Rang acht auf PS4) sowie die Day One Edition des Cyberpunk-Thrillers Observer: System Redux (Rang sieben auf PS5).

PC-Fans setzen wie gehabt auf den Dauerbrenner Die Sims 4, Xbox One-Freunde abermals auf GTA V. Die Nintendo-Hitlisten vermelden dagegen einen doppelten Führungswechsel; es übernehmen Mario Kart 8 Deluxe (Switch) bzw. The Legend Of Zelda: Ocarina Of Time 3D (3DS) das Kommando.