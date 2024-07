Deutsche Charts: Games-Charts lassen es ruhig angehen

Die offiziellen deutschen Games-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, sind in dieser Woche etwas zurückhaltend.

Kein Neuling in Sicht – und auch auf den Spitzenplätzen gibt es kaum Veränderungen. Das heißt, der Landwirtschafts-Simulator 22 Premium Edition bleibt in den PC-Charts in Führung; Elden Ring – Shadow of the Erdtree Edition auf PS5; Luigi’s Mansion 2 HD auf der Switch und Grand Theft Auto V Premium Edition bei Xbox 360 und PS4.

Einzig im Xbox Series-Ranking findet eine Veränderung statt: Hier schnellt Grand Theft Auto V an die Spitze.