Deutsche Charts: Gothic 1 Remake erobert deutsche Games-Charts im Sturm

25 Jahre nach dem Original gelingt dem Rollenspiel-Klassiker ein beeindruckendes Comeback.

Das Gothic 1 Remake hat sich direkt an die Spitze der offiziellen deutschen Games-Charts gesetzt und dabei gleich mehrere Bestmarken aufgestellt.

Laut den von GfK Entertainment ermittelten Verkaufscharts sicherte sich das Remake nicht nur Platz 1 der plattformübergreifenden Gesamtwertung, sondern eroberte gleichzeitig auch die Spitzenpositionen auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Auf dem PC fiel das Ergebnis sogar noch deutlicher aus. Dort belegten die Standard Edition und die Collector’s Edition die ersten beiden Plätze und sorgten damit für einen Doppelsieg.

Hinter dem neuen Spitzenreiter landet der Nintendo-Titel Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden auf Rang zwei der plattformübergreifenden Charts. Der bisherige Spitzenreiter 007 First Light rutscht dagegen auf den dritten Platz ab.

Auch auf den Nintendo-Plattformen gab es Bewegung. Während Tomodachi Life seine Führung auf der Switch verteidigt, übernimmt Pokémon Pokopia die Spitzenposition auf Nintendo Switch 2. Yoshi and the Mysterious Book fällt dort auf Rang drei zurück. Neu in den Charts vertreten ist zudem Final Fantasy VII Rebirth, das als Switch-2-Port auf Platz vier einsteigt.

In den PS4-Charts bleibt dagegen alles beim Alten. Dort führt Grand Theft Auto V weiterhin die Verkaufswertung an.

Der starke Start des Gothic 1 Remake zeigt, dass die Marke auch ein Vierteljahrhundert nach ihrem Debüt noch eine enorme Strahlkraft besitzt. Besonders in Deutschland zählt die Reihe weiterhin zu den bekanntesten und beliebtesten Rollenspiel-Franchises.