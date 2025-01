Deutsche Charts: GTA V hält Indiana Jones in Schach

Eine Woche lang konnte sich Donkey Kong über Platz eins der offiziellen deutschen Nintendo Switch-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, freuen.

Nun gibt der hüpffreudige Gorilla das Zepter an Super Mario weiter – und zieht sich mit seinem neuesten Abenteuer Donkey Kong Country Returns HD an die zweite Stelle zurück. Super Mario Party Jamboree führt die Hitliste zum wiederholten Male an, während Mario Kart 8 Deluxe auf der Bronzeposition einparkt.

In der PS5-Hitliste behauptet Astro Bot die Spitze vor Call of Duty: Black Ops 6, dem ein starker Wiedereinstieg auf Rang zwei gelingt.

Longseller GTA V räumt gleich doppelt ab – und hält Indiana Jones und der Große Kreis (Xbox Series) bzw. The Last of Us Remastered (PS4) in Schach. Meistverkauftes PC-Spiel bleibt der Landwirtschafts-Simulator 25.