Deutsche Charts: GTA V und Super Mario 3D World halten die Stellung

Super Mario 3D World und GTA V halten die Stellung in deutschen Games-Charts.

Bereits im Herbst 2013 erblickten Super Mario 3D World und GTA V das Licht der Videospielwelt. Siebeneinhalb Jahre später sind die beiden Longseller immer noch gefragt – und toppen erneut die offiziellen deutschen Games-Charts, ermittelt von GfK Entertainment.

Während die Neuauflage des Wii U-Klassikers inkl. Bowser’s Fury-Erweiterung im Switch-Ranking siegt, verteidigt der Open World-Kracher die Spitze der PS4- und Xbox One-Auswertung.

Silber holen Mario Kart 8 Deluxe (Switch), Little Nightmares II (PS4) bzw. Call Of Duty: Black Ops Cold War (Xbox One).

Frischen Schwung bringen die Next Level Edition von FIFA 21 sowie die Day One Edition von The Falconeer mit, die auf den Positionen drei und vier der Xbox Series-Hitliste debütieren.

An Call Of Duty: Black Ops Cold War und Hitman 3 gibt es aber kein Vorbeikommen. Höllisch gut performt das Action-RPG Demon’s Souls, das die PS5-Krone von Call Of Duty: Black Ops Cold War (jetzt auf zwei) übernimmt.

Auch in den PC Games-Charts steht ein Führungswechsel an: Das große Mystery Wimmelbild-Paket 10 rangiert nun vor dem Landwirtschafts-Simulator 19. Meistverkaufte 3DS-Titel bleiben die Pokémon-Spiele Ultrasonne und Ultramond.