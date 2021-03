Deutsche Charts: Hitman und Call Of Duty dominieren Xbox Series X/S

Für das Podium reicht es zwar (noch) nicht, aber trotzdem legt Bravely Default II in den offiziellen deutschen Nintendo Switch-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, einen bravourösen Auftritt hin. Der neueste Teil der Reihe lässt viel Rollenspiel-Nostalgie aufkommen und schickt seine Helden an vierter Stelle in den Kampf. Nur Super Mario 3D World + Bowser‘s Fury, Mario Kart 8 Deluxe und Animal Crossing: New Horizons blockieren den Weg nach ganz oben.

Dank der jüngst veröffentlichten Limited Edition meldet sich das Action-RPG Persona 5 Strikers auf Platz acht der PS4-Hitliste erfolgreich zurück. GTA V und der Top-Rückkehrer Assassin’s Creed Valhalla geben hier den Ton an. Im Xbox One-Ranking verteidigt GTA V die Krone vor Call Of Duty: Black Ops Cold War. Die Next Gen-Konsolen dominieren Demon’s Souls und Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (PS5) bzw. Call Of Duty: Black Ops Cold War und Hitman 3 (Xbox Series). Auch Die Sims 4 (PC) sowie Pokémon Ultramond (3DS) gehören zu den Spitzenreitern der aktuellen Woche.