Deutsche Charts: Hogwarts Legacy bleibt Xbox-Spitzenreiter

Wiederauflagen älterer Titel kommen im deutschen Games-Markt derzeit besonders gut an. Doch die Verkaufszahlen sind alles andere als von gestern: Die derzeit stärkste Neuveröffentlichung etwa, Metroid Prime Remastered, erobert mit großem Vorsprung die Spitze der offiziellen deutschen Nintendo Switch-Charts, ermittelt von GfK Entertainment.

Das Remake Return to Dream Land Deluxe rangiert zusätzlich an vierter Stelle, hinter den Dauerbrennern Mario Kart 8 Deluxe (zwei) und Nintendo Switch Sports (drei).

Das in einer Fantasy-Version der späten Han-Dynastie spielende Action-RPG Wo Long: Fallen Dynasty geizt nicht mit epischen Schlachten – und kämpft sich selbst mutig in die Hitlisten vor.

Während im PS5-Ranking hinter Hogwarts Legacy die Silbermedaille und in den Xbox Series-Charts der sechste Platz drin ist, winkt in der PS4-Auswertung der Einstieg auf Rang neun. Ebenfalls neu dabei ist der Sci-Fi-Shooter Scars Above, der zum Auftakt die Positionen drei (Xbox Series) und sieben (PS5) erstürmt. Die restlichen Spitzenreiter hören auf die Namen Hogwarts Legacy (Xbox Series), GTA V (PS4, Xbox One) und Landwirtschafts-Simulator 22 (PC).