Deutsche Charts: Hogwarts Legacy setzt Höhenflug fort

Der Harry Potter-Hype geht in die nächste Runde: Neben den heiß begehrten Kinder Joy-Figuren stehen demnächst die erste Serie, das Multiplayer-Spiel Quidditch Champions sowie neue LEGO-Sets an.

Auch die offiziellen deutschen Games-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, zieht das magische Franchise unverändert in seinen Bann. Hogwarts Legacy toppt zum siebten Mal die PS5- und Xbox Series-Hitliste – und verweist das Resident Evil 4 Remake an die zweite Stelle.

In der bislang schwächsten Verkaufswoche des Jahres ist kein einziger Neueinsteiger zu vermelden. Stattdessen machen Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo Switch), der Landwirtschafts-Simulator 22 (PC) und GTA V (Xbox One) ihre Sache weiterhin am besten. Im PS4-Ranking übernimmt FIFA 23 den Thron von GTA V.