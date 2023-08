Deutsche Charts: Hogwarts Legacy zaubert sich zum nächsten Triple

Harry Potter-Fans können aufatmen: Der als Hogwarts Express bekanntgewordene Dampfzug The Jacobite darf vorerst weiter durch die schottischen Highlands fahren. Auch das in der Harry Potter-Welt angesiedelte Rollenspiel Hogwarts Legacy legt noch mal ordentlich Kohle nach – und braust an die Spitze der offiziellen deutschen PS5-, PS4- und Xbox One-Charts, ermittelt von GfK Entertainment. Silber ergattert jeweils Longseller GTA V.

Ordentlich zur Sache geht’s im Xbox Series-Ranking, das die Action-Kracher Diablo IV und Remnant II dominieren. Bei den Nintendo Switch-Titeln kommt es zum Führungswechsel: Mario Kart 8 Deluxe überholt The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom und Vorwochensieger Pikmin 4, der jetzt mit Bronze vorliebnehmen muss.

Meistverkauftes PC-Game ist wie gehabt der Landwirtschafts-Simulator 22.