Deutsche Charts: Hogwarts Legacy zum Fünften

Hogwarts Legacy setzt sich erneut an die Spitze der deutschen Games Charts.

Hogwarts Legacy läuft weiterhin, wie verhext: Auch in der fünften Verkaufswoche kann das in der Harry Potter-Welt angesiedelte Action-Adventure nicht von der Spitze der offiziellen deutschen Games-Charts, ermittelt von GfK Entertainment lassen. Sowohl auf PS5 als auch auf Xbox Series verteidigt der Bestseller die Krone vor Call of Duty: Modern Warfare II. Neueinsteiger sind – wie bei den anderen Plattformen – aktuell Fehlanzeige.

Im zehnten Jahr seines Bestehens stellt Dauerbrenner GTA V einmal mehr das meistverkaufte Xbox One-Spiel. In der PS4-Hitliste gibt der Open World-Klassiker das Zepter dagegen an FIFA 23 ab. Das Switch-Podium wird kräftig durchgemischt, sodass Mario Kart 8 Deluxe und Nintendo Switch Sports an Vorwochensieger Metroid Prime Remastered vorbeiziehen. Beliebtester PC-Titel ist wie gehabt der Landwirtschafts-Simulator 22.