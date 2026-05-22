Deutsche Charts: Horrorspiel Directive 8020 schockt Games-Charts

Directive 8020 stürmt die deutschen PS5-Charts und steigt auch auf Xbox stark ein.

Mit einem starken Verkaufsstart sichert sich Directive 8020 aktuell die Spitzenposition der offiziellen deutschen PS5-Charts.

Das neue Science-Fiction-Horrorspiel rund um eine gestaltwandelnde Lebensform auf einem Forschungsschiff konnte sich laut den von GfK Entertainment ermittelten Verkaufscharts direkt an die Spitze setzen und zählt derzeit zu den erfolgreichsten Neuerscheinungen auf dem deutschen Markt.

Auch plattformübergreifend zeigt der Titel eine starke Performance. Nur Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden verkauft sich momentan noch erfolgreicher und verteidigt gleichzeitig die Spitzenposition in den Nintendo-Switch-Charts.

Directive 8020 mischt zudem die Xbox-Series-Rangliste auf und steigt dort direkt auf Platz zwei ein. Die Spitzenposition sichert sich Forza Horizon 6, während LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters den dritten Rang belegt.

Der bisherige Spitzenreiter Resident Evil Requiem fällt dagegen auf Platz vier zurück.

Auch andere Plattformen zeigen Bewegung: Auf der Switch 2 landet Indiana Jones und der Große Kreis hinter Pokémon Pokopia auf dem zweiten Platz. In den PC-Charts bleibt dagegen alles beim Alten: Der Landwirtschafts-Simulator 25 dominiert die Rangliste weiterhin gleich doppelt — mit der Standard Edition sowie der Highlands Fishing Expansion.

Die aktuellen Verkaufszahlen unterstreichen erneut, wie stark Horror- und Sci-Fi-Titel derzeit auf den Konsolen performen, während bekannte Langzeitmarken ihre stabile Präsenz in den Charts behaupten.