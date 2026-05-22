Deutsche Charts: Horrorspiel Directive 8020 schockt Games-Charts

Mit einem starken Verkaufsstart sichert sich Directive 8020 aktuell die Spitzenposition der offiziellen deutschen PS5-Charts.
Das neue Science-Fiction-Horrorspiel rund um eine gestaltwandelnde Lebensform auf einem Forschungsschiff konnte sich laut den von GfK Entertainment ermittelten Verkaufscharts direkt an die Spitze setzen und zählt derzeit zu den erfolgreichsten Neuerscheinungen auf dem deutschen Markt.
Auch plattformübergreifend zeigt der Titel eine starke Performance. Nur Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden verkauft sich momentan noch erfolgreicher und verteidigt gleichzeitig die Spitzenposition in den Nintendo-Switch-Charts.
Directive 8020 mischt zudem die Xbox-Series-Rangliste auf und steigt dort direkt auf Platz zwei ein. Die Spitzenposition sichert sich Forza Horizon 6, während LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters den dritten Rang belegt.
Der bisherige Spitzenreiter Resident Evil Requiem fällt dagegen auf Platz vier zurück.
Auch andere Plattformen zeigen Bewegung: Auf der Switch 2 landet Indiana Jones und der Große Kreis hinter Pokémon Pokopia auf dem zweiten Platz. In den PC-Charts bleibt dagegen alles beim Alten: Der Landwirtschafts-Simulator 25 dominiert die Rangliste weiterhin gleich doppelt — mit der Standard Edition sowie der Highlands Fishing Expansion.
Die aktuellen Verkaufszahlen unterstreichen erneut, wie stark Horror- und Sci-Fi-Titel derzeit auf den Konsolen performen, während bekannte Langzeitmarken ihre stabile Präsenz in den Charts behaupten.
18 Kommentare AddedMitdiskutieren
Verdienter erster Platz für Forza Horizon 6. 🥳 Lego Batman ist auch super mit Platz 3. 🙂
Dann muss ich das Spiel mal im Auge behalten, wenn es wirklich so gut sein soll. Ich bin eigentlich gegenüber Spielfilmen nicht abgeneigt
Das Problem ist halt wie ich finde, das man die Art von Spiele eigentlich mehrfach spielen sollte/muss.
Gerade wenn man vollpreis bezahlt.
Es ist kein Vollpreisspiel
Kostet doch auf Steam 50€ ?
Ist für mich vollpreis.
Okay. Für dich dann wohl.
IdR wird mit Vollpreis eher 70-80 EUR-Titel interpretiert.
So sind zb diverse Remakes daher günstiger zu haben (siehe Black Flag und Co), gleiches gilt für Remaster (sie Oblivion und Co).
Spiele wie Mafia zb haben den Preis absichtlich nicht bei 70 EUR Vollpreis angesiedelt.
Noch dazu ist Directive 8020 ja kein AAA-Titel, die das Wort Vollpreis ja vor Allem geprägt haben.
So meine Einordnung.
JA, ok ist halt da wirklich Ansichtssache.
Bei mir persönlich liegt da halt die Grenze genau bei diesen 50€.
Ich spiele D8020..Habe alle Spiele gezockt. Bisher der wohl mit kürzeste als auch der schlechteste Teil der Reihe. Spielzeit 6 Stunden. Mit zweitem durchgang um alle zu töten, dann halt das doppelte. Viel rumgelatsche wo nix pasiert. Ernüchterung macht sich breit.
Der zweit ist dann nochmal wesentlich kürzer , wenn man sich bei den Schleichpassagen sofort erwischen lässt.
Mein Tip: erst alle retten, zweiter durchgang alle töten im überlebensmodus.
Also etwas für nen Sale. Danke für die Einschätzung
GfK mal wieder… also eher uninteressant, mich würden die Gesamtverkaifszahlen interessieren von Directive 8020.
Könnte ihr bitte noch die Spoiler zu D8020 im text oben raus nehmen? Das muss echt nicht sein.
@Z0RN
jab da hat er recht, das ist ein gewaltiger spoiler.
Sind wir deutschen so dumm das wir Dreck kaufen und für Gold halten? Directive 8020 wird üeberall zerissen und negativ bewertet von Usern. „Gamejournalists“ geben mal wieder Höchstnoten also ein klares Zeichen es ist „für modern Audiences also Wokies“. Die Hauptfigur mal wieder Powerfrau mit dunkler Hautfarbe wie Aphelion und sieht auch so aus. Und wer sich wundert warum sowas gecastet wurde von Jessica Jeffries, die nachdem Sie nach Suicide Squad gefeuert wurde und einen neuen Platz gefunden hat. Diese Frau kommt von Film und TV nicht aus der Gamesindustrie. Sie ist bekennend links und woke und lebt Diversity an jeder Ecke und Ihr wurde mehrfach Vorgeworfen „rassistisch“ zu sein gegen alles außer LQBTQ und Leute mit dunkler Hautfarbe also weisse obwohl Sie selbst dazu gehört aber das ist ja auch normal für diese Leute. Politik und Agenda standen leider mal wieder im Vordergrund eines Spiels wie es leider üblich ist bei allem was von westlichen Studios kommt. Ist nur erschreckend zu sehen das wir deutschen sowas kaufen während es überall floppte. Steam 3000 max User und gerade mal 155 im Spiel.
Oh cool es ist woke, Schrott und mies verkauft. Dann muss es ja den Deutsche Computerspielpreis auf jeden Fall bekommen. 😁
Mit dumm hat es nichts zu tun, da die Vörgängerspiele gut waren. Aber dieses ist definitiv woke und nicht gut. Da habe ich für das nächste mal was gelernt, und Supermassive games ist für mich gestorben.
Stimmt leider.
Auch hier hatte ich das Gefühl das das wichtigste, wieder nicht an erster Stelle stand. Story und Entscheidungen sind bei der ART Spiel das wichtigste.
Wenn du dann aber Argumentierst das man ja dieses mal vermehrt auf Gameplay Element gesetzt hat… ähm ja… 50% rum schleichen mega Gameplay…
Das sind alles ausreden: Ganz oben stand wie jeder sehen kann erstmal die modern Audience zu frieden stellen, damit gewinnst du aber bei der breiten Masse aber nun mal keinen Blumentopf… und diese Breite Masse ist die, die nun mal Geld da lässt und nicht die Woke Minderheit die nur laut brüllt, aber nicht konsumiert.
Ich bin froh da nur einem lets play geschaut zu haben.
Gefühl jede Entscheidung war zufällig und so gesehen ein Münzwurf…
und das ist für so ein Spiel uff schwierig.
So schlecht fand ich die Demo nicht.