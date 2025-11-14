Deutsche Charts: Hyrule Warriors an Chartspitze, Battlefield 6 die Nummmer 1 auf Xbox

„Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung“ kämpft sich an die Chartspitze der deutschen Gaming-Charts.

Nicht ein oder zwei, sondern ganze Horden an Gegnern müssen in Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung besiegt werden.

Das Hack & Slash, das eine Brücke zwischen den beliebten Reihen The Legend of Zelda und Dynasty Warriors schlägt, präsentiert sich auch in den offiziellen deutschen Games-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, äußerst kämpferisch: Zum Start winkt Platz eins des plattformübergreifenden Rankings und der Nintendo Switch 2-Hitliste. Die Silbermedaille holt jeweils Pokémon-Legenden: Z-A.

In den Switch-Charts verteidigt Pokémon-Legenden: Z-A die Krone vor dem Doppelpack Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2. Auf PS5 hält EA Sports FC 26 seinen Kasten ebenso sauber wie in der PS4-Auswertung.

Beliebteste Xbox Series-Produktion bleibt Battlefield 6, während der Landwirtschafts-Simulator 25 im PC-Ranking abermals einen Hattrick einfährt.