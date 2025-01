Deutsche Charts: Indiana Jones und der Große Kreis bleibt ungeschlagen

In den offiziellen deutschen PS5-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, löst ein Preisträger den anderen ab.

Astro Bot, das bei den The Game Awards 2024 in den Kategorien Spiel des Jahres, beste Regie, bestes Action-Adventure und bestes familienfreundliches Spiel geehrt wurde, reicht die Krone an Black Myth: Wukong weiter. Der RPG-Kracher gewann den Award für das beste Action-Spiel und den Publikumspreis. PS5-Bronze geht an Longseller Minecraft.

Im Xbox Series-Ranking ist dank Indiana Jones und der Große Kreis weiterhin munteres Rätselraten angesagt.

Der Star-Archäologe verteidigt den ersten Platz vor GTA V, das sich von Rang vier auf zwei verbessert und zusätzlich die PS4-Spitze besetzt. Beliebteste Nintendo Switch-Produktionen bleiben Super Mario Party Jamboree und Mario Kart 8 Deluxe, während der Landwirtschafts-Simulator 25 auf PC abermals doppelt abräumt.