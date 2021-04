Deutsche Charts: It Takes Two an Doppelspitze der Games-Charts

It Takes Two räumt gleich doppelt ab und übernimmt die Spitze in den deutschen Gaming-Charts.

Mit dem Zweiten spielt man besser: Das Koop-Abenteuer It Takes Two setzt ganz auf Teamplay und räumt auch in den offiziellen deutschen Games-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, gleich doppelt ab. Während die Protagonisten Cody und May auf Xbox Series den Thron vor Outriders verteidigen, erobert das Pärchen im PS4-Ranking die Krone von GTA V (jetzt auf zwei) zurück.

In einer ereignisarmen Woche ohne jegliche Neuzugänge sind viele ältere Titel wie das 2014 veröffentlichte Die Sims 4 (PC), das 2016 erschienene Animal Crossing: New Leaf – Welcome amiigo (3DS), das 2017 herausgekommene Mario Kart 8 Deluxe (Switch) oder der Dauerbrenner GTA V (Xbox One) gefragt, die allesamt ihre jeweiligen Hitlisten anführen. In der PS5-Tabelle zieht Marvel‘s Spider-Man: Miles Morales die Fäden, gefolgt von Demon’s Souls.