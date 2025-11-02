Deutsche Charts: Jurassic World Evolution 3 lässt in Games-Charts die Dinos los

Jurassic World Evolution 3 lässt in den deutschen Gaming-Charts die Dinos los!

Ein eigener Dinosaurierpark mit T-Rex, Velociraptor & Co. – was kann da schon schiefgehen? Wer die berühmte Jurassic Park-Reihe kennt, weiß: So einiges.

Und doch feiert Jurassic World Evolution 3 nun einen reibungslosen Start in den offiziellen deutschen Games-Charts, ermittelt von GfK Entertainment.

Die Aufbau-Simulation holt Xbox Series-Bronze und debütiert zusätzlich auf Rang vier der PS5-Auswertung. An den beiden Spitzenreitern EA Sports FC 26 und Battlefield 6 beißen sich die Urzeitechsen aber (noch) die Zähne aus.

Jede Menge Action bieten Ninja Gaiden 4 und Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, die sich in der Xbox Series-Hitliste an die Positionen vier und fünf kämpfen.

Auf PS5 springt für Ninja Gaiden 4 der siebte Platz heraus. Neu dabei ist auch Tormented Souls 2. Die Fortsetzung des Survival-Horror-Klassikers sorgt, pünktlich zu Halloween, an fünfter Stelle für viel Gruselstimmung.

Als stärkstes Videospiel der Woche verteidigt Pokémon-Legenden: Z-A nicht nur den plattformübergreifenden Thron, sondern hält in den einzelnen Konsolen-Charts auch Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 (Switch) bzw. Donkey Kong Bananza (Switch 2) auf Abstand.

Der einzige Switch 2-New Entry, Persona 3 Reload, erreicht den neunten Platz. Die übrigen Rankings dominieren wie gehabt EA Sports FC 26 (PS4) und der Landwirtschafts-Simulator 25 (PC).