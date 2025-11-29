Deutsche Charts: Kirby Air Riders rast auf Switch 2-Thron

Games-Charts: „Kirby Air Riders” rast auf Switch 2-Thron.

Halb Fun-Racer, halb Action-Spiel – das ist Kirby Air Riders”. Das aktuelle Abenteuer der rosa Knutschkugel zündet zum Start gleich mal den Turbo-Modus und rast an die Spitze der offiziellen deutschen Nintendo Switch 2-Charts, ermittelt von GfK Entertainment.

Deutlich düsterer geht’s in Hades II zur Sache, bei dem Spieler die griechische Unterwelt erkunden. Für den Dungeon Crawler ist die fünfte Position drin, während das Jump ’n‘ Run SpongeBob Schwammkopf: Giganten der Gezeiten an achter Stelle auf Tauchgang geht.

Pokémon-Legenden: Z-A ist zwar nur noch zweiterfolgreichster Switch 2-Titel; im plattformübergreifenden Ranking und der Switch-Hitliste geben die Taschenmonster aber (wieder) den Ton an. Meistverkauftes PS5- und Xbox Series-Game bleibt Call of Duty: Black Ops 7.

Neuzugang SpongeBob Schwammkopf: Giganten der Gezeiten debütiert auf Rang acht bzw. vier. Bei den Computerspielen verdrängt der Landwirtschafts-Simulator 25 den Vorwochensieger Anno 117: Pax Romana auf den Bronzeplatz. Die PS4-Krone schnappt sich GTA V.

  2. Kreator78 50160 XP Nachwuchsadmin 5+ | 29.11.2025 - 16:43 Uhr

    Mit Nintendo kannste mich jagen. Mochte ich damals schon zu amiga Zeiten nicht, zu game cube und n64 Zeiten ebenso nicht.

    0

