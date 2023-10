Deutsche Charts: Kleines Super Mario-Wunder in den Switch-Charts

„Wunder gibt es immer wieder“, wusste schon Katja Ebstein. Im Videospielmarkt sorgt nun Super Mario Bros. Wonder für solch ein kleines Wunder: Das Jump-’n’-Run landet den bislang drittstärksten Start des Jahres nach The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom und EA Sports FC 24.

Noch dazu springt die Nintendo-Legende an die Spitze der offiziellen deutschen Switch-Charts, ermittelt von GfK Entertainment. Dank Mario Kart 8 Deluxe (zwei), Mario Party Superstars (sechs) und New Super Mario Bros. U Deluxe (neun) ist Mario drei weitere Male in der Top 10 vertreten.

In Sachen Springen, Hüpfen und Bösewichte bekämpfen steht Spider-Man dem Italo-Klempner in nichts nach. Sein neuestes Abenteuer, Marvel‘s Spider-Man 2, führt den Superhelden geradewegs auf Platz eins der PS5-Hitliste. Die Fußball-Simulation EA Sports FC 24 tritt den Rückzug an, hält auf PS4 und Xbox Series aber den Kasten sauber.

Beliebtestes Xbox One-Spiel bleibt Hogwarts Legacy, während der Landwirtschafts-Simulator 22 wie gehabt die PC-Charts beackert.