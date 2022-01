Deutsche Charts: Landwirtschafts-Simulator 22 und Grand Theft Auto V weiter vorne

Die letzte Verkaufswoche des vergangenen Jahres hat zu keinen nennenswerten Änderungen in den offiziellen deutschen Games-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, geführt: Noch immer durchpflügt der Landwirtschafts-Simulator 22 beharrlich die PC- und Xbox-Series-Spitze, während Grand Theft Auto V auf PlayStation 4 und Xbox One am gefragtesten bleibt.

Im PlayStation 5-Ranking muss das Action-Adventure Kena: Bridge of Spirits die Krone dagegen an Call Of Duty: Vanguard weitergeben.

Bei den Nintendo Switch-Titeln führt kein Weg an Nintendo-Maskottchen Mario vorbei, das dank Mario Kart 8 Deluxe (eins), Mario Party Superstars (zwei), Super Mario Party (vier) und New Super Mario Bros. U Deluxe (fünf) insgesamt vier der Top 5-Positionen besetzt. In den 3DS-Charts siegt Animal Crossing: New Leaf vor Pokémon Ultrasonne.