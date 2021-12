Deutsche Charts: Landwirtschafts-Simulator 222 beackert Games-Charts

Ende November verzeichnete der physische deutsche Games-Markt die mit Abstand stärksten Verkäufe des laufenden Jahres. Dies lag u.a. an Aktionstagen wie dem Black Friday und prominenten Neuerscheinungen wie dem Landwirtschaft-Simulator 22.

Der aktuelle Teil der beliebten Farmspiel-Reihe fährt auch in der aktuellen Woche eine dicke Ernte ein – und zwar als Spitzenreiter der offiziellen deutschen Xbox Series- und PC-Charts, ermittelt von GfK Entertainment. Im zweitgenannten Ranking braust der astragon-Titel zusätzlich auf die Positionen zwei (Collector’s Edition) und vier (Premium Edition).

Die Führung der PS4-Hitliste kann der Landwirtschafts-Simulator 22 nicht mehr halten, denn der Fußball-Kracher FIFA 22 performt hier noch ein bisschen besser. In den PS5- und Xbox One-Charts kommt es ebenfalls zu einem Thronwechsel: Call Of Duty: Vanguard übernimmt die Krone von Battlefield 2042, das nun den Silberplatz betritt. Als Top-New Entries empfehlen sich die Day One Edition des Space-Shooters Chorus (Rang neun auf PS5) sowie der Karaoke-Spaß Let‘s Sing 2022 mit deutschen Hits (Rang vier auf Xbox One). Nintendo-Fans setzen wie gehabt auf Mario Kart 8 Deluxe und Mario Party Superstars (Switch) bzw. Animal Crossing: New Leaf und Pokémon Ultrasonne (3DS).