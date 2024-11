Deutsche Charts: Landwirtschafts-Simulator 25 fährt zum Dreifach-Sieg

Eine satte Ernte fährt der Landwirtschafts-Simulator 25 in den offiziellen deutschen Games-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, ein.

Die neueste Ausgabe der Kultreihe verteidigt dank Collector’s Edition und Standard-Variante nicht nur die Doppelspitze der PC-Hitliste, sondern braust nun auch auf Platz eins der PS5- und Xbox Series-Auswertung. Zudem zeichnet das Farmspiel für den zweiterfolgreichsten Titel insgesamt verantwortlich. Nur Switch-Platzhirsch Super Mario Party Jamboree performt aktuell noch besser.

In den PS5-Charts rutscht Vorwochensieger Call of Duty: Black Ops 6 an die zweite Stelle. Erstmals dabei sind das Action-Adventure LEGO Horizon Adventures (drei) und das HD-2D-Remake des 36 Jahre alten RPG-Klassikers Dragon Quest III (vier). Letzteres startet zusätzlich auf Rang sechs der Nintendo Switch-Tabelle. Auf PS4 sind GTA V und Call of Duty: Black Ops 6 am gefragtesten.