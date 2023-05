Deutsche Charts: LEGO 2K Drive parkt auf Charts-Podium

Ein kunterbuntes Open-World-Szenario, völlige Freiheit beim Bauen von Fahrzeugen, dazu der berühmte LEGO-Humor und jede Menge Mini-Spiele: LEGO 2K Drive ist eine eierlegende Wollmilchsau. In den offiziellen deutschen Games-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, landet der Klemmbaustein-Racer nun den besten Neueinstieg – und erobert auf PS4 (drei) und Xbox Series (zwei) das Podest. Im PS5-Ranking saust der 2K-Titel zum Auftakt an die vierte Stelle.

Weiterhin in seiner eigenen Liga spielt Hogwarts Legacy. Das Fantasy-RPG verteidigt nicht nur den PS4- und Xbox One-Thron vor GTA V, sondern ergattert auch die Xbox Series-Krone zurück. Die weiteren Spitzenpositionen verteidigen Star Wars Jedi: Survivor (PS5), The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo Switch) und der Landwirtschafts-Simulator 22 (PC).