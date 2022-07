Deutsche Charts: LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga übernimmt die Krone

Autor:, in / Deutsche Charts

In den deutschen Gaming-Charts hat LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga die Krone im Xbox-Ranking übernommen.

Ob Unfallaufnahme, Straßenräumung oder Verfolgungsjagd: Als Autobahnpolizist gibt’s eine Menge zu tun. In den offiziellen deutschen PS4-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, sorgt nun der Autobahn-Polizei Simulator 3 für Recht und Ordnung – und das sogar an erster Stelle.

Vorwochensieger The Quarry zieht sich auf den Bronzeplatz zurück; ebenso wie im Xbox Series-Ranking, wo LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga wieder die Krone übernimmt.

Mit dem Landwirtschafts-Simulator 22 ist auf Rang eins der PC-Hitliste noch ein weiterer Simulationstitel obenauf. Zwar nicht ganz an die Spitze, aber immerhin an die vierte Stelle der Nintendo Switch-Charts schafft es das Kampfspiel Fire Emblem Warriors: Three Hopes, das sich nur Nintendo Switch Sports, Mario Strikers: Battle League Football und Mario Kart 8 Deluxe geschlagen geben muss.

Die übrigen Wochengewinner lauten Gran Turismo 7 (PS5), GTA V (Xbox One) und Mario Kart 7 (3DS).