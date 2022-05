Deutsche Charts: LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga verteidigt Platz 1

Autor:, in / Deutsche Charts

Sommerlich warm präsentieren sich derzeit die Temperaturen – und in ein Sommerloch fallen auch die Verkaufszahlen des physischen deutschen Games-Marktes. Diese verzeichnen aktuell die niedrigsten Werte des laufenden Jahres.

Für einen Lichtblick sorgt die Vengeance Edition von SIFU. Das seit kurzem auch als Retail-Version erhältliche Kung-Fu-Beat-‚em-up stellt die einzige Neuveröffentlichung dar und schlägt sich bis auf Rang vier der offiziellen deutschen PS5-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, durch. Das Podium besetzen unverändert Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7 und LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga.

Vor der Konsole noch schnell ein paar Kilos verlieren, bevor die Freibad-Saison so richtig losgeht? Dank Nintendo Switch Sports und Ring Fit Adventure kein Problem. Die Fitness-Titel bringen auf den Positionen eins und acht der Switch-Hitliste viel Schwung mit. Klotzen statt kleckern heißt dagegen die Devise bei LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga, das die Krone der PS4- und Xbox Series-Charts verteidigt. Die übrigen Rankings dominieren der Landwirtschafts-Simulator 22 (PC), GTA V (Xbox One) sowie Animal Crossing: New Leaf (3DS).