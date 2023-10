Deutsche Charts: Lords of the Fallen mit gelungenem Comeback

Lords of the Fallen meldet sich mit einem gelungenen Comeback in den deutschen Games-Charts zurück.

Fast zehn Jahre hat das Soulslike Lords of the Fallen auf dem Buckel. Höchste Zeit für ein Reboot, das nun mit einer deutlich aufgehübschten, fünffach größeren Spielwelt daherkommt.

In den offiziellen deutschen PS5- und Xbox Series-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, feiert das Action-RPG einen Einstand nach Maß. Während die Standard-Edition jeweils den fünften Platz besteigt, dringt die Deluxe Edition bis auf Rang zwei der PS5-Auswertung vor. Die ebenfalls neu erschienene Rennsport-Simulation Forza Motorsport rast an die zweite Stelle der Xbox Series-Hitliste.

Wiedererstarkt wie die deutsche Nationalmannschaft präsentiert sich EA SPORTS FC 24. Der Fußball-Kracher erobert die beiden Next Gen-Spitzen zurück und verteidigt zusätzlich den PS4-Thron. Nur in der Nintendo Switch-Tabelle müssen die Kicker The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom” und Mario Kart 8 Deluxe vorbeilassen. Meistverkaufter PC-Titel ist einmal mehr der Landwirtschafts-Simulator 22.