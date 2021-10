Deutsche Charts: Lost Judgment Ermittlungen führen zu Platz eins der Xbox Series-Charts

Ein überführter Sexualstraftäter, ein mysteriöser Leichenfund, ein schlagkräftiger Undercover-Ermittler: Das sind nur einige der Zutaten, aus denen die Geschichte von Lost Judgment zusammengesetzt ist. Das Sequel des 2019er-Action-Adventures Judgment besticht außerdem mit drei unterschiedlichen Kampfstilen und allerlei kurzweiligen Minispielen.

In den offiziellen deutschen Xbox Series-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, startet Takayuki Yagami seine Ermittlungen an erster Stelle. Zusätzlich schnüffelt der Detektiv auf Rang zwei der PS5-Hitliste sowie Position vier der PS4-Auswertung herum.

Wer sich einen Monat vor Halloween schon langsam in Gruselstimmung bringen möchte, ist bei den weiteren Top-Neuzugängen goldrichtig: Während World War Z: Aftermath (Rang sechs, Xbox Series) als gelungene Neuauflage des kooperativen Zombie-Shooters überzeugt, wartet Tormented Souls (Platz neun, PS5) mit Survival-Horror der alten Schule auf. Doppelt tödlich kommen die übrigen PS5-Medaillenabräumer daher: das abermals siegreiche Deathloop (eins) und der neu erschienene Director’s Cut des SciFi-Spektakels Death Stranding (drei).

An der Spitze der Nintendo Switch-Charts dreht Mario Kart 8 Deluxe weiterhin munter seine Runden. Meistverkaufter PS4- und Xbox One-Titel bleibt GTA V, beliebtestes Computerspiel Die Sims 4. 3DS-Fans hieven The Legend Of Zelda: Ocarina Of Time 3D” auf den Thron.