Deutsche Charts: Luigi‘s Mansion 2 HD lockt in den Switch-Charts

Luigi‘s Mansion 2 HD erobert die Switch-Charts, während Elden Ring: Shadow of the Erdtree Edition bei der Xbox ganz vorn bleibt.

Ein altes botanisches Forschungslabor, eine heruntergekommene Uhrfabrik oder eine Mine aus Eis und Schnee – jede Umgebung birgt neue Geheimnisse, die es in Luigi’s Mansion 2 HD zu erkunden gilt.

Der Gruselspaß übernimmt auf Anhieb die Führung der Switch-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, und schiebt Vorwochensieger The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom hinter Mario Kart 8 Deluxe an die dritte Stelle.

Weitere Neuheiten sucht man in den offiziellen deutschen Games-Charts vergeblich. Xbox Series und PS5 halten an Elden Ring: Shadow of the Erdtree Edition fest; die Vorgänger Xbox One und PS4 an Grand Theft Auto V Premium Edition. Der Landwirtschafts-Simulator 22: Premium Edition zieht in den PC-Charts weiter seine Runden.