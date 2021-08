Deutsche Charts: Madden NFL 22 mit doppeltem Touchdown in den Games-Charts

Einmal im Leben den Super Bowl gewinnen: Dieser Traum rückt dank Madden NFL 22 in greifbare Nähe. Wenige Tage vor dem Start der 102. NFL-Saison verzückt die EA-Simulation schon mal Football-Fans rund um den Globus und punktet u. a. mit einem dynamischen Spieltag-Feature. In den offiziellen deutschen PS4- und Xbox One-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, landet der aktuelle Ableger der Reihe auf Platz eins den perfekten Touchdown. Im PS5-Ranking springt zum Auftakt die Silbermedaille heraus, auf Xbox Series die dritte Position.

Der mit einer neuen Erweiterung und diversen grafischen Verbesserungen ausgestattete Director’s Cut des Action-Adventures Ghost Of Tsushima geistert an der Spitze der PS5-Hitliste sowie auf Rang fünf der PS4-Charts umher. In der Xbox Series-Tabelle schwebt der Microsoft Flight Simulator über der Konkurrenz, während sich der Fußball-Manager We Are Football – Edition Bundesliga auf den PC-Thron zurück kickt. Bei den Nintendo-Konsolen bleiben Mario Kart 8 Deluxe (Switch) bzw. Animal Crossing: New Leaf (3DS) am gefragtesten.