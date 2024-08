Deutsche Charts: Madden NFL 25 Kickoff auf Platz 1 der PS5-Charts

Autor:, in / Deutsche Charts

Anfang September startet die neue Saison der National Football League. Bereits jetzt sorgt EA SPORTS Madden NFL 25 für spannende Tackles und spektakuläre Touchdowns.

Der aktuelle Teil der Sportreihe kommt mit einem überarbeiteten Gameplay daher und übernimmt direkt die Führung der offiziellen deutschen PS5-Charts, ermittelt von GfK Entertainment.

Vorwochensieger Elden Ring – Shadow of the Erdtree Edition rutscht an die zweite Stelle.

Zwei alte Bekannte feiern einen Wiedereinstieg nach Maß. Während die Manager-Simulation We Are Football 2024 nach fünf Monaten die PC-Krone zurückerobert, besteigt Cyberpunk 2077 in der Ultimate Edition den Xbox Series-Thron.

Keine Veränderungen gibt’s an der Spitze des Nintendo Switch-Rankings (Mario Kart 8 Deluxe) sowie der PS4- und Xbox One-Auswertung (GTA V).