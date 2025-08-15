Deutsche Charts: Mafia The Old Country regiert

Mit Mafia: The Old Country hat 2K dem langlebigen Mafia-Franchise einen vierten Teil beschert, der in der sizilianischen Unterwelt zu Beginn des 20. Jahrhunderts spielt.
Dieses Angebot können viele Fans natürlich nicht ablehnen – und befördern das atmosphärische Action-Adventure auf den Thron der offiziellen deutschen PS5- und Xbox Series-Charts, ermittelt von GfK Entertainment. Auch im plattformübergreifenden Ranking übernimmt die Familie direkt die Kontrolle.
Beim Taktik-Shooter Ready or Not geht’s ebenfalls nicht zimperlich zu, denn SWAT-Teams führen hier einen erbarmungslosen Kampf gegen fiese Verbrecherbanden.
Die Day One Edition ballert sich in der PS5-Auswertung an die zweite Stelle. Auf zur munteren Dämonenjagd ruft Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2, das auf Platz sechs debütiert. Vorwochensieger Clair Obscur: Expedition 33 begnügt sich mit der dritten Position.
In den Nintendo Switch 2-Charts ist dank dem erneuten Spitzenreiter Donkey Kong Bananza weiterhin der Affe los. Die restlichen Hitlisten dominieren Minecraft (Switch), GTA V (PS4) und der Landwirtschafts-Simulator 25 (PC).
Glückwunsch ist auch ein tolles Spiel
Was anderes wäre ja auch seltsam bei Mafia, Expedition 33 auf Platz 3 ist ziemlich gut, wenn man bedenkt, dass das Spiel schon gut 4 Monate jetzt auf dem Buckel hat, die genauen Zahlen würden mich echt mal interessieren insgesamt.
Glückwunsch an Mafia – hoffentlich wird es ein großer finanzieller Erfolg. Ich bin noch nicht durch, aber wurde bisher hervorragend unterhalten. Die Welt ist wunderschön designt und die Story (wenn sie auch keinen Innovationspreis gewinnt) motiviert einen zum Weiterspielen. Die Schießereien fühlen sich etwas clunky an, während ich das Stealth Gameplay ganz solide finde. Es frustriert auf jeden Fall nicht.
Das neue Mafia sieht auch wirklich nach Spaß aus.
Top Spiel.
Nichts Innovatives, aber es macht Spasss zu zocken und die Grafik ist Top.
Mein Tipp: Als geübeter Gamer, ruhig auf schwer spielen, denn die Leichen haben immer sehr viel Verbände dabei und 100 Gamerscore gibts obendrauf.
Momentan habe ich genug zu zocken. Wird ein Salekauf Ende des Jahres.
Mal wieder ein Spiel, das bei den Fans sehr viel besser ankommt als bei den Magazinen. Ich werde es mir bei einem Sale auch mal gönnen
Heute gekauft und heute Abend schau ich dann auch endlich mal rein, freu mich drauf
Die Verkäufe die auf die Xbox zurückfallen sind mal wieder lächerlich
Bezogen auf die Anzahl der jeweils verkauften Konsolen ist da nichtmal ein großer Unterschied. Aber warum das berücksichtigen, verwässert nur das Beef….