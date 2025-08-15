Deutsche Charts: Mafia The Old Country regiert

Mit Mafia: The Old Country hat 2K dem langlebigen Mafia-Franchise einen vierten Teil beschert, der in der sizilianischen Unterwelt zu Beginn des 20. Jahrhunderts spielt.

Dieses Angebot können viele Fans natürlich nicht ablehnen – und befördern das atmosphärische Action-Adventure auf den Thron der offiziellen deutschen PS5- und Xbox Series-Charts, ermittelt von GfK Entertainment. Auch im plattformübergreifenden Ranking übernimmt die Familie direkt die Kontrolle.

Beim Taktik-Shooter Ready or Not geht’s ebenfalls nicht zimperlich zu, denn SWAT-Teams führen hier einen erbarmungslosen Kampf gegen fiese Verbrecherbanden.

Die Day One Edition ballert sich in der PS5-Auswertung an die zweite Stelle. Auf zur munteren Dämonenjagd ruft Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2, das auf Platz sechs debütiert. Vorwochensieger Clair Obscur: Expedition 33 begnügt sich mit der dritten Position.

In den Nintendo Switch 2-Charts ist dank dem erneuten Spitzenreiter Donkey Kong Bananza weiterhin der Affe los. Die restlichen Hitlisten dominieren Minecraft (Switch), GTA V (PS4) und der Landwirtschafts-Simulator 25 (PC).