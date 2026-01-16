Deutsche Charts: Mario Kart 8 Deluxe übernimmt das Steuer

Solange 2026 noch keine Neuveröffentlichungen die offiziellen deutschen Games-Charts aufmischen, müssen die bewährten Titel ran.

Und mit Mario Kart 8 Deluxe übernimmt nun ein echter Klassiker das Steuer. Der bereits 2017 erschienene Longseller braust sowohl in der Switch-Auswertung als auch im plattformübergreifenden Ranking auf Platz 1.

Silber holt ein weiterer alter Bekannter, nämlich Minecraft. Meistverkauftes Switch 2-Spiel ist Pokémon-Legenden: Z-A, gefolgt von Donkey Kong Bananza.

In einer äußerst spannungsarmen Woche dominiert der Landwirtschafts-Simulator 25 ebenso souverän die PC-Hitliste wie Mafia: The Old Country die Xbox Series-Charts und Grand Theft Auto V den PS4-Thron. Dem abermaligen PS5-Spitzenduo Ghost of Yotei und Avatar: Fire and Ash – From the Ashes-Edition folgt Rückkehrer Call of Duty: Black Ops 7 an die dritte Stelle.