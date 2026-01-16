Deutsche Charts: Mario Kart 8 Deluxe übernimmt das Steuer

Solange 2026 noch keine Neuveröffentlichungen die offiziellen deutschen Games-Charts aufmischen, müssen die bewährten Titel ran.
Und mit Mario Kart 8 Deluxe übernimmt nun ein echter Klassiker das Steuer. Der bereits 2017 erschienene Longseller braust sowohl in der Switch-Auswertung als auch im plattformübergreifenden Ranking auf Platz 1.
Silber holt ein weiterer alter Bekannter, nämlich Minecraft. Meistverkauftes Switch 2-Spiel ist Pokémon-Legenden: Z-A, gefolgt von Donkey Kong Bananza.
In einer äußerst spannungsarmen Woche dominiert der Landwirtschafts-Simulator 25 ebenso souverän die PC-Hitliste wie Mafia: The Old Country die Xbox Series-Charts und Grand Theft Auto V den PS4-Thron. Dem abermaligen PS5-Spitzenduo Ghost of Yotei und Avatar: Fire and Ash – From the Ashes-Edition folgt Rückkehrer Call of Duty: Black Ops 7 an die dritte Stelle.
Ich finde MK8 ist ein super Spiel spiele ich oft mit meiner Tochter die mich mittlerweile völlig abzieht 😅😂
Mario Kart 8 DX ist auch das mit Abstand Beste und umfangreichste Mario Kart, da hat es World klar schwer.
Man darf aber nicht vergessen, das Mario Kart 8 auf der WiiU damals top Wertungen hatte, es wurde aber trotzdem von vielen Fans kritisiert und wurde erst nach den DLCs richtig beliebt.
Mario Kart 8 DX für die Switch ist ja ein Remake inklusive der DLC’s das muss man zum Vergleich mit World schon beachten.
Ich sehe dafür einen sehr wichtigen Vorteil, jedenfalls für uns, bei MK World: es ist viel zugänglicher (bzw. einfacher) für Nicht-Spieler, als MK8D.
Ja, das stimmt. Man muss aber die neuen Mechaniken blicken. 😅
Ich finde auch dass die KI besser ist. Man hat ja schon auf 100cc spannende Rennen.
Dem Spiel fehlt mMn nur Content.
Ne befahrbare Kong Insel und dann noch bisschen was mit Animal Crossing und es läuft.
K.O. Tour finde ich tatsächlich richtig genial, vor Allem online oder eben zu viert vorm TV.
KO Tour ist mein absolutes Highlight.
Das ist richtig genial, so einen Outrun Modus für MK hab ich mir schon extremst lange gewünscht. 😀
Was mir bei MK aber fehlt ist eine Siegerehrung, ich hab gestern mal wieder F-Zero GX gezockt und das fühlt sich schon besonders an, wenn man da nen Cup gewinnt. Sowas fehlt mir bei MK total.
Für den den Anfang würde es ja vielleicht reichen die ganzen Inhalte in der Open World verfügbar zu machen.
Warum kann man nicht einfach auf der Karte irgendwo hinfahren und da ein Rennen starten? Für fast alles muss man über das Menü. Das reißt mich immer irgendwie raus.
Dass man an die meisten Rund- und Verbindungsstrecken nur über den VS-Modus, der nicht zum Spielfortschritt beiträgt, kommt ist noch so ein Ding.
P.S. Und Querfeldeinrennen gibt’s auch nicht 🙁
ja, sowas fehlt echt. So ein Offroad Modus wäre echt lustig gewesen. 😀 Luft nach oben ist aufjedenfall da. xD
Auch ein Game was ich mal wieder raus holen muss. MK8 war schon stark, aber als sie die Strecken aus den vorherigen Teilen mit eingebaut haben war es perfekt 🙂
World habe ich leider wegen einer fehlenden Switch 2 noch nicht gespielt.
Mario Kart 8 ist nach wie vor ein tolles Spiel, dass sich auch lohnt, wenn man mit einer Switch 2 einsteigt. Mario Kart World verschenkt leider viel Potential, das die offene Welt eigentlich bieten würde.
Für Minecraft dürfte Microsoft aber langsam mal mit einem Switch-2-Update um die Ecke kommen.
MK 8 Deluxe ist auch wirklich besser als MK World