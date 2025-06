Deutsche Charts: Mario Kart World toppt erste Switch 2-Charts

Direkt nach dem Start von Nintendos heißerwarteter Next-Gen-Konsole präsentiert GfK Entertainment ab sofort die offiziellen deutschen Switch 2-Charts.

Erster Spitzenreiter der neuen Hitliste, die auf den repräsentativen physischen Verkaufsdaten basiert, ist der Fun-Racer Mario Kart World. Dieser stellt auch plattformübergreifend das beliebteste Spiel der aktuellen Woche. Das Switch 2-Podium komplettieren Cyberpunk 2077 (Ultimate Edition) und The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo Switch 2 Edition).

Im PS5- und Xbox Series-Ranking muss Elden Ring Nightreign die Krone an EA Sports F1 25 weitergeben. Das Action-RPG holt hinter Clair Obscur: Expedition 33 (PS5) bzw. Assassin’s Creed Shadows (Xbox Series) nun jeweils Bronze. Bei den übrigen Auswertungen bleibt dank Minecraft (Switch), GTA V (PS4) und dem Landwirtschafts-Simulator 25 (PC) alles beim Alten.