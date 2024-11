Deutsche Charts: Mario und Luigi machen Inselhopping in Switch-Charts

Mario und Luigi sind reif für die Insel. Und mit ihnen unzählige Fans, die das Inselhopping-Abenteuer Mario & Luigi: Brothership auf Platz eins der offiziellen deutschen Nintendo Switch-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, befördern.

Der erste Hauptteil der RPG-Reihe seit neun Jahren ist sogar das erfolgreichste Spiel über alle Plattformen hinweg. Dauerbrenner Super Mario Party Jamboree landet sowohl insgesamt als auch im Switch-Ranking an zweiter Stelle.

Jede Menge neue Maschinen, Feldfrüchte und Tiere, aber auch modernisierte Effekte, Funktionen und Geschäftsmöglichkeiten bietet der Landwirtschafts-Simulator 25.

Die aktuelle Ausgabe der langlebigen Serie fährt eine satte Ernte ein und debütiert dank Collector’s Edition und Standard-Variante an der PC-Doppelspitze. Auf PS4 und Xbox Series hält EA Sports FC 25 seinen Kasten sauber, während Call of Duty: Black Ops 6 weiterhin die PS5-Charts dominiert. Ganz groß raus kommen die Ameisen aus Empire of the Ants, die zum Auftakt an die siebte Position krabbeln.