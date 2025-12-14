Deutsche Charts: Metroid Prime 4 holt in Games-Charts zum Doppelschlag aus

Kurz vor Weihnachten ist mit Metroid Prime 4: Beyond Nintendos letzte große Neuveröffentlichung für 2025 erschienen.
Das bereits vor acht Jahren angekündigte Action-Adventure behauptet sich gegen eine starke Konkurrenz und erobert Platz 1 der offiziellen deutschen Nintendo Switch 2-Charts, ermittelt von GfK Entertainment. Im plattformübergreifenden Ranking ist ebenfalls die Krone drin, während auf Switch der siebte Rang winkt. Erfolgreicher sind hier u. a. die beiden Top-Games Minecraft (eins) und Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 (zwei).
Kurz vor dem Kinostart des dritten Avatar-Films Avatar: Fire and Ash mischt der 2023er-Titel Avatar: Frontiers of Pandora dank der From the Ashes Edition an siebter Stelle noch einmal die PS5-Hitliste auf.
Die beiden Spitzenpositionen tauschen Ghost of Yotei (jetzt auf eins) und Call of Duty: Black Ops 7 (jetzt auf zwei).
Auch auf Xbox Series haben Split Fiction und Mafia: The Old Country ihre Medaillen gewechselt. Die übrigen Charts dominieren GTA V (PS4) und der Landwirtschafts-Simulator 25 (PC).
Die Switch 2 ist einfach kein riesiger Sprung von der alten Switch. Und es fühlt sich einfach wieder wie ein Wii-U Reinfall an. Daran ändern jetzt auch die früher guten IPs nicht. Mario Kart World war für mich schon eine totale Enttäuschung. Hab mich noch nie so langsam in einem Mario Kart Game gefühlt… Schlimm
Naja ich habe keine Switch deswegen betreffen mich die Game Charts nicht
Genau wie Donkey Kong ist der neue Metroid Teil einfach ein geniales Spiel und hat das gewisse etwas was anderen Spielen einfach oft fehlt.
Das gewisse Etwas, wie z.B. die fehlende deutsche Synchro, die fehlende Musik in der offenen Wüstenwelt, die man nur gegen Aufpreis für das Amiibo bekommt und die kurze Spielzeit?
Als ich das Spiel im Stream gesehen habe, habe ich mich auch gefragt, was da für ein Film bei den Leveldesignern gespielt haben muss, wenn man dauernd durch Vaginatüren mit Klit laufen muss.
Für mich ist Metroid 4 jedenfalls kein Grund mehr, über den Kauf einer Switch 2 überhaupt noch nachzudenken.
Ghost of yotei schlägt call of duty 🤔
Sind die Motorradabschnitte jetzt gut oder schlecht bei Metroid?
Überflüssig würde es wohl ganz gut treffen. Außerdem fehlt da die Musik, die man nur gegen Aufpreis mit dem entsprechenden Amiibo bekommt. Man kann sie zwar auch durch Abschluss des Spiels freischalten, aber da hat man die Wüste natürlich schon lange hinter sich.
Die Wüste sieht aus wie in einem PS2/360 Spiel, ohne Details und langweilig.
Verstehe den Hype um metroid nicht.
Das sieht in den Trailern immer so lahm aus.
Dann lieber xenoblade oder Fire Emblem.
Metroid ist halt neu rausgekommen, man muss sehen, ob es sich langfristig halten kann.
Fun Fact: der korrekte Name der Konsole lautet 2 Nintendo Switch
Sobald Nintendo drauf steht, kann ma auch Schneepflüge in der Sahara verkaufen.