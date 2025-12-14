Deutsche Charts: Metroid Prime 4 holt in Games-Charts zum Doppelschlag aus

Metroid Prime 4“ holt in Games-Charts zum Doppelschlag aus, doch auch Minecraft ist stark dabei!

Kurz vor Weihnachten ist mit Metroid Prime 4: Beyond Nintendos letzte große Neuveröffentlichung für 2025 erschienen.

Das bereits vor acht Jahren angekündigte Action-Adventure behauptet sich gegen eine starke Konkurrenz und erobert Platz 1 der offiziellen deutschen Nintendo Switch 2-Charts, ermittelt von GfK Entertainment. Im plattformübergreifenden Ranking ist ebenfalls die Krone drin, während auf Switch der siebte Rang winkt. Erfolgreicher sind hier u. a. die beiden Top-Games Minecraft (eins) und Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 (zwei).

Kurz vor dem Kinostart des dritten Avatar-Films Avatar: Fire and Ash mischt der 2023er-Titel Avatar: Frontiers of Pandora dank der From the Ashes Edition an siebter Stelle noch einmal die PS5-Hitliste auf.

Die beiden Spitzenpositionen tauschen Ghost of Yotei (jetzt auf eins) und Call of Duty: Black Ops 7 (jetzt auf zwei).

Auch auf Xbox Series haben Split Fiction und Mafia: The Old Country ihre Medaillen gewechselt. Die übrigen Charts dominieren GTA V (PS4) und der Landwirtschafts-Simulator 25 (PC).