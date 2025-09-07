Deutsche Charts: MGS Delta: Snake Eater mit dreifachem Doppelsieg

Erst vor wenigen Wochen hatte Hideo Kojima mit dem Open-World-Kracher Death Stranding 2: On the Beach für viel Aufmerksamkeit gesorgt.
Nun wirbelt die Entwickler-Legende erneut die offiziellen deutschen Games-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, durcheinander – wenn auch nur indirekt: Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, ein Remake des von ihm geschaffenen Klassikers Metal Gear Solid 3: Snake Eater, erobert aus dem Stand die Doppelspitze des PS5-, Xbox Series- und plattformübergreifenden Rankings. Zu verdanken ist das einer Doppelveröffentlichung, bestehend aus Day 1 Edition und Deluxe Edition.
In der absatzstärksten Verkaufswoche seit Anfang Juni verzeichnen die Hitlisten viele weitere Neueinsteiger.
Das Action-Adventure Lost Soul Aside (drei) und das Shooter-Remaster Gears of War Reloaded (vier) etwa debütieren auf PS5 noch vor Vorwochensieger Mafia: The Old Country (fünf).
Die kunterbunte Farmsimulation Story of Seasons: Grand Bazaar holt Switch 2-Bronze hinter Donkey Kong Bananza und Kirby und das vergessene Land bzw. Switch-Silber hinter Minecraft. Unangetastet bleiben die Spitzenpositionen auf PS4 (GTA V) und PC (Landwirtschafts-Simulator 25).
Bei Steam auf Platz neun. Die Charts sind allerdings nicht aktuell
Cool, es freut mich, dass das Spiel so gut ankommt.
Na das ist doch schön 🙂
Hab erst vor ein paar Monaten MGS 3 in der Collection gespielt und werde daher warten bis es im Sale ist, noch juckt es mich nicht genug für ein neues Lauf.
Fragt sich wie lange es sich an der Spitze halten kann.
Metal gear wird auch noch gekauft 🙂
Mit Death stranding 2 hat Kojima aber sowas von geliefert.
Bei Gears of war hätte ich mir sogar mehr erwartet.