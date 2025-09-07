Deutsche Charts: MGS Delta: Snake Eater mit dreifachem Doppelsieg

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater erobert die deutschen Gaming-Charts. Auch Gears of War: Reloaded auf der PlayStation 5 ist dabei!

Erst vor wenigen Wochen hatte Hideo Kojima mit dem Open-World-Kracher Death Stranding 2: On the Beach für viel Aufmerksamkeit gesorgt.

Nun wirbelt die Entwickler-Legende erneut die offiziellen deutschen Games-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, durcheinander – wenn auch nur indirekt: Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, ein Remake des von ihm geschaffenen Klassikers Metal Gear Solid 3: Snake Eater, erobert aus dem Stand die Doppelspitze des PS5-, Xbox Series- und plattformübergreifenden Rankings. Zu verdanken ist das einer Doppelveröffentlichung, bestehend aus Day 1 Edition und Deluxe Edition.

In der absatzstärksten Verkaufswoche seit Anfang Juni verzeichnen die Hitlisten viele weitere Neueinsteiger.

Das Action-Adventure Lost Soul Aside (drei) und das Shooter-Remaster Gears of War Reloaded (vier) etwa debütieren auf PS5 noch vor Vorwochensieger Mafia: The Old Country (fünf).

Die kunterbunte Farmsimulation Story of Seasons: Grand Bazaar holt Switch 2-Bronze hinter Donkey Kong Bananza und Kirby und das vergessene Land bzw. Switch-Silber hinter Minecraft. Unangetastet bleiben die Spitzenpositionen auf PS4 (GTA V) und PC (Landwirtschafts-Simulator 25).