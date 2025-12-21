Deutsche Charts: Microsoft Flight Simulator 2024 setzt zum PS5-Höhenflug an

Der Microsoft Flight Simulator 2024 erschien bereits vor einem Jahr für PC und Xbox Series.

Nun können sich auch PlayStation-Fans in die Lüfte schwingen – und eine über 100.000 Quadratkilometer große Landschaft entdecken. In den offiziellen deutschen PS5-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, hat die Flugsimulation mächtig Aufwind, was ihr eine sichere Landung auf Platz drei beschert. Nur Ghost of Yotei und Minecraft performen aktuell noch besser.

Auf Xbox Series und PS4 geht EA Sports FC 26 vom Defensiv- in den Angriffsmodus über. Der Fußball-Kracher kickt sich in beiden Hitlisten an die Spitze. Die übrigen Medaillen holen jeweils Mafia: The Old Country” und Battlefield 6 bzw. GTA V und Minecraft. Während der Landwirtschafts-Simulator 25 (PC) und Minecraft (Nintendo Switch) ihre Führung verteidigen, dreht Donkey Kong Bananza kurz vor Weihnachten noch einmal so richtig auf. Das actionreiche Jump ’n’ Run erobert sowohl die Switch 2-Krone als auch das Zepter des plattformübergreifenden Rankings zurück.