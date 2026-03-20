Deutsche Charts: Monster Hunter Stories 3 mit monstermäßigem Erfolg

Die 2004 ins Leben gerufene Monster Hunter-Reihe hat sich binnen zwei Jahrzehnten selbst zu einem wahren Monster an Franchise entwickelt.

Es umfasst rund 30 Videogames, zwei Filme, diverse Mangas, eine 75 Episoden beinhaltende Anime-Serie und sogar ein Sammelkartenspiel.

Angesichts dieser Popularität ist es kein Wunder, dass die jüngste Veröffentlichung, Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, nun direkt Platz 1 der offiziellen deutschen PS5-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, erobert.

Zusätzlich startet das RPG auf Rang drei der Xbox Series- und Switch 2-Auswertung sowie an fünfter Stelle der plattformübergreifenden Hitliste.

Als insgesamt beliebteste Produktion verteidigt Pokémon Pokopia sowohl den plattformübergreifenden Thron als auch das Switch 2-Zepter.

Auf den vorderen Plätzen der PS5-Charts finden sich hinter Spitzenreiter Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection und Vizesieger Clair Obscur: Expedition 33 zwei weitere Neueinsteiger ein, nämlich das Remake des Horror-Klassikers Fatal Frame II: Crimson Butterfly (drei) und die Wrestling-Simulation WWE 2K26 (vier).

Letztere wiederum löst Resident Evil Requiem als Xbox Series-Flaggschiff ab. Die restlichen Tabellenführer lauten abermals Minecraft (Switch), GTA V (PS4) und Landwirtschafts-Simulator 25 (PC).