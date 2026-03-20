Deutsche Charts: Monster Hunter Stories 3 mit monstermäßigem Erfolg

Die 2004 ins Leben gerufene Monster Hunter-Reihe hat sich binnen zwei Jahrzehnten selbst zu einem wahren Monster an Franchise entwickelt.
Es umfasst rund 30 Videogames, zwei Filme, diverse Mangas, eine 75 Episoden beinhaltende Anime-Serie und sogar ein Sammelkartenspiel.
Angesichts dieser Popularität ist es kein Wunder, dass die jüngste Veröffentlichung, Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, nun direkt Platz 1 der offiziellen deutschen PS5-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, erobert.
Zusätzlich startet das RPG auf Rang drei der Xbox Series- und Switch 2-Auswertung sowie an fünfter Stelle der plattformübergreifenden Hitliste.
Als insgesamt beliebteste Produktion verteidigt Pokémon Pokopia sowohl den plattformübergreifenden Thron als auch das Switch 2-Zepter.
Auf den vorderen Plätzen der PS5-Charts finden sich hinter Spitzenreiter Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection und Vizesieger Clair Obscur: Expedition 33 zwei weitere Neueinsteiger ein, nämlich das Remake des Horror-Klassikers Fatal Frame II: Crimson Butterfly (drei) und die Wrestling-Simulation WWE 2K26 (vier).
Letztere wiederum löst Resident Evil Requiem als Xbox Series-Flaggschiff ab. Die restlichen Tabellenführer lauten abermals Minecraft (Switch), GTA V (PS4) und Landwirtschafts-Simulator 25 (PC).
6 Kommentare AddedMitdiskutieren
Super. Freut mich für das Spiel Monster Hunter Stories 3 & Capcom. Kaufe ich mir auch noch irgendwann. 🙂
Bin sehr lange bei MH dabei und es ist interessant zu sehen, wie sich das bei uns von Nischentitel zu Megatitel gewandelt hat.
Früher erschienen bei uns oft nur die Ultimate Varianten und das auch erst Jahre nach dem Japan Release. Leider hat die Popularität nicht nur positive Effekte.. es werden immer mehr Ingame Sachen gestrichen und für den Mainstream vereinfacht. Zusätzlich werden immer mehr Mikrotransaktionen eingeführt und die Preise für die Spiele steigen 😑
Nachdem die komplette Mostie Liste von MHS3 veröffentlicht wurde, hat sich bei mir erstmal Ernüchterung eingestellt.. fast all meine Favoriten, die es in MHS 1 und 2 gab, fehlen..
Platz 3 bei den Xbox Series Charts, sehr stark. Capcom liefert echt gut extremst ab.
Sind zwar nur physische Charts, aber bin trotzdem beeindruckt, was Capcom alles abliefert dieses Jahr, die digitalen Verkaufszahlen wären deutlich interessanter.
Ich habe nur ein bisschen Teil 1 angespielt und der erste Eindruck war echt nicht gut,aber Teil 3 wurde mir von mehreren Seiten nahe gelegt. Jetzt nicht, später vielleicht.
Nicht so meins