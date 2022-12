Deutsche Charts: Need for Speed Unbound auf der Pole-Position

Bei den deutschen Games-Charts meldet sich Need for Speed Unbound auf der Pole-Position zurück.

Vor sieben Tagen musste Need for Speed Unbound in den offiziellen deutschen Games-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, noch The Callisto Protocol die Vorfahrt gewähren.

Doch nun zündet das Rennspiel den Turbo und saust auf PS5 und Xbox Series an die Pole-Position. Der Survival-Schocker verbreitet aktuell an zweiter bzw. dritter Stelle Angst und Schrecken. Die restlichen Medaillen sichert sich Call of Duty: Modern Warfare II.

Auch die Xbox One-Hitliste vermeldet einen Führungswechsel: FIFA 23 übernimmt die Krone von GTA V, das zwischen die Ballsportsimulation, Bronzegewinner The Callisto Protocol und den stärksten Neueinsteiger, Let’s Sing 2023 mit deutschen Hits (vier), rutscht. Meistverkaufter PS4-Titel ist ebenfalls FIFA 23, während die übrigen Rankings vom Landwirtschafts-Simulator 22 (PC), Nintendo Switch Sports (Switch) und Pokémon Ultramond (3DS) dominiert werden.