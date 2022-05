Deutsche Charts: Nintendo Switch Sports bringt Games-Charts auf Trab

Autor:, in / Deutsche Charts

Bei den deutschen Gaming-Charts sprintet Nintendo Switch Sports an die Spitze!

Die offiziellen deutschen Games-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, sind derzeit fit wie ein Turnschuh – und das trotz lediglich zweier Neueinsteiger. Doch einer davon hat es in sich: Mit olympiaverdächtigen Umsätzen ergreift Nintendo Switch Sports nicht nur die Goldmedaille der Switch-Hitliste, sondern ist auch insgesamt das erfolgreichste physische Videospiel der aktuellen Woche.

Horizon Forbidden West präsentiert sich ebenfalls in Bestform und schnellt in der PS5-Auswertung an Vorwochensieger Gran Turismo 7 vorbei. Neuzugang Chernobylite debütiert auf Rang neun.

Kurz nach den Feierlichkeiten zum Star Wars-Tag und dem Release des nächsten Obi-Wan Kenobi-Trailers schwingt LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga in den PS4- und Xbox Series-Charts das Laserschwert. Der Sci-Fi-Spaß verteidigt den ersten Platz vor Gran Turismo 7 bzw. Elden Ring. Die übrigen Spitzenreiter lauten GTA V (Xbox One), Landwirtschafts-Simulator 22 (PC) und Pokémon Ultrasonne (3DS).