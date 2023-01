Deutsche Charts: One Piece Odyssey schnappt sich PS5-Krone

Autor:, in / Deutsche Charts

Call of Duty: Modern Warfare II besetzt die Nummer eins bei Xbox Series X/S. One Piece Odyssey schnappt sich PS5-Krone.

Mit One Piece Odyssey ist die erste große Neuveröffentlichung 2023 erschienen. Und das aktuelle Abenteuer der Strohhutbande macht seine Sache sehr ordentlich und besteigt direkt den Thron der offiziellen deutschen PS5-Charts, ermittelt von GfK Entertainment.

Parallel holt das RPG-Projekt die PS4-Silbermedaille. Einzig FIFA 23, das europaweit beliebteste Videospiel des vergangenen Jahres, verkauft sich hier noch besser.

Etwas weniger schwungvoll kommt die Xbox Series-Hitliste daher, die mit Call of Duty: Modern Warfare II keine Veränderung an der Spitze zeigt. Auch auf Xbox One (GTA V), Nintendo Switch (Mario Kart 8 Deluxe) und PC (Landwirtschafts-Simulator 22) setzen sich dieselben Titel wie vor sieben Tagen durch.