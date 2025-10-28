Deutsche Charts: Pokémon-Legenden: Z-A mit legendärem Auftritt in Games-Charts

Der psychologische Thriller Go Home Annie: Ein SCP Game wurde nun auch für Xbox Series X|S und PS5 angekündigt.

Das neue Pokémon-Spiel Pokémon-Legenden: Z-A legt in den offiziellen deutschen Games-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, einen legendären Auftritt hin.

Der Nachfolger des 2022er-Hits Pokémon-Legenden: Arceus erobert nicht nur die Doppelspitze des plattformübergreifenden Rankings, sondern toppt auch die Nintendo Switch 2- und Switch-Hitliste. Silber schnappt sich jeweils Donkey Kong Bananza bzw. Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2.

Zweitstärkste Neuveröffentlichung der Woche ist The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered.

Die Wiederauflage des 2006 erschienenen Kult-Rollenspiels komplettiert hinter Battlefield 6 und EA Sports FC 26 das Xbox Series-Podium. In den PS5-Charts ist zum Auftakt die achte Position drin. An der Spitze tauschen EA Sports FC 26 (jetzt auf eins) und Battlefield 6 (jetzt auf zwei) die Plätze.

Auch auf PS4 hält der Fußball-Kracher EA Sports FC 26 seinen Kasten sauber und verteidigt die Krone vor GTA V. Beliebteste Computerspiele sind die Standard- und Collector’s Edition zum Landwirtschafts-Simulator 25.