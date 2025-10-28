Deutsche Charts: Pokémon-Legenden: Z-A mit legendärem Auftritt in Games-Charts

Das neue Pokémon-Spiel Pokémon-Legenden: Z-A legt in den offiziellen deutschen Games-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, einen legendären Auftritt hin.
Der Nachfolger des 2022er-Hits Pokémon-Legenden: Arceus erobert nicht nur die Doppelspitze des plattformübergreifenden Rankings, sondern toppt auch die Nintendo Switch 2- und Switch-Hitliste. Silber schnappt sich jeweils Donkey Kong Bananza bzw. Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2.
Zweitstärkste Neuveröffentlichung der Woche ist The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered.
Die Wiederauflage des 2006 erschienenen Kult-Rollenspiels komplettiert hinter Battlefield 6 und EA Sports FC 26 das Xbox Series-Podium. In den PS5-Charts ist zum Auftakt die achte Position drin. An der Spitze tauschen EA Sports FC 26 (jetzt auf eins) und Battlefield 6 (jetzt auf zwei) die Plätze.
Auch auf PS4 hält der Fußball-Kracher EA Sports FC 26 seinen Kasten sauber und verteidigt die Krone vor GTA V. Beliebteste Computerspiele sind die Standard- und Collector’s Edition zum Landwirtschafts-Simulator 25.
Das zeigt, dass Kinder sich nicht um die Kritiken scheren bzw. gar kein Bezug dazu haben. Die Eltern sind froh die Kinder ruhig zu stellen und der Hersteller reibt sich die Hände.
Kinder? Alle Pokémon Fans. Das isses doch, jedes mal meckern sie und trotzdem kaufen es sich wieder alle. Kein Wunder, dass die Pokémon überhaupt keinen Anreiz sieht etwas zu ändern.
Meine Twitter TL ist auch wieder voll mit Leuten die darüber meckern aber es trotzdem gekauft haben.
Liegt vllt auch einfach daran, das die die meckern zwar laut sind, jedoch nur n kleiner teil der kundschaft ausmacht, wie so oft.
Oder es liegt einfach daran, dass sie die Marke trotzdem lieben und es sich deswegen immer noch holen.
So wirklich ernsthaft Konsequenzen alla Boykott ziehen die wenigsten durch.
Twitter? Du meinst bestimmt X. 🧐
Niemals! 😤
Na ja Juli 2023 umbenannt. So langsam könnte man es mal machen. 😜
Du sagst wohl auch noch Raiders zu Twix.
Kinder?
Ich denke 70% der Pokémon Spieler sind älter 14 Jahre und wahrscheinlich auch noch einige die älter als ich sind (34)
Unterschätze die Anzahl nicht. Ich kenne viele Familien mit Kindern, die Blind bei jedem Pokemon zugreifen.
Mal wieder ist FC oben mit dabei, völlig irre 🙄…
FIFA/FC und GTA wenn ich die schon lese 😅
Der Pokémon Wahnsinn, trotz schlechter Grafik und Co. auf Platz 1 😅.
Ist man halt schon gewöhnt 😅
Immerhin jetzt mit 60fps auf der Switch 2.
Trotz der weiter gesunkenen Qualität von Pokémon weiterhin ein Kassenschlager!
Ich wette Gamefreak wird den nächsten Hauptteil mit noch weniger Kosten und noch geringerem Entwicklungsaufwand produzieren.
Bei der genutzten Technik könnten sie doch gleich noch ein Wii Port mitprogrammieren