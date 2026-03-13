Deutsche Charts: Pokémon Pokopia stößt Resident Evil Requiem vom Games-Thron

Pokémon Pokopia stürmt an die 1, aber auf Xbox Series verteidigt Resident Evil Requiem die Gold- und Silbermedaille.

Wie gewonnen, so zerronnen: Nach nur einer Woche muss Resident Evil Requiem die Krone der plattformübergreifenden deutschen Games-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, schon wieder abgeben.

Das Survival-Spiel zieht sich an die zweite Stelle zurück und lässt Pokémon Pokopia den Vortritt. Die charmante Lebenssimulation bietet maximale Entschleunigung bei minimaler Kraftanstrengung, was ihr zusätzlich auch den Thron der Switch-2-Hitliste beschert. Dank dem zweitplatzierten Pokémon-Legenden: Z-A besetzen die Taschenmonster hier sogar die Doppelspitze.

Eine feste Bank bleibt Resident Evil im PS5-Ranking, und zwar noch stärker als in der Vorwoche. Dank Resident Evil Requiem (eins, zwei), Resident Evil 4 Remake (drei), Resident Evil 2 Remake (vier), Resident Evil Village Gold (sieben) und Resident Evil 7 (neun) belegt die Horror-Reihe über die Hälfte aller Top-10-Plätze.

Auch auf Xbox Series verteidigt Resident Evil Requiem die Gold- und Silbermedaille. In den Switch-Charts tauschen Minecraft (jetzt auf eins) und Pokémon-Legenden: Z-A (jetzt auf zwei) die Führungspositionen, während GTA V (PS4) und der Landwirtschafts-Simulator 25 (PC) wie gehabt die übrigen Auswertungen dominieren.