Deutsche Charts: Pragmata dominiert weiter – Tomodachi Life bleibt Gesamtspitze

Erstmals seit Anfang März behauptet sich mit Pragmata ein Titel zwei Wochen in Folge an der Spitze der offiziellen deutschen PS5-Charts. Parallel dazu verteidigt ein Science-Fiction-Spiel auch auf einer weiteren Plattform die Spitzenposition.
Auf der PS5 bleibt Pragmata unangefochten auf Platz 1 und sichert sich gleichzeitig erneut die Goldmedaille in den Xbox-Series-Charts. Dahinter folgen Clair Obscur: Expedition 33 auf der PS5 sowie Resident Evil Requiem, die jeweils die zweiten Plätze belegen.
Unverändert zeigt sich auch die Lage auf anderen Plattformen. Auf der PS4 behauptet Grand Theft Auto V weiterhin die Spitzenposition, während Landwirtschafts-Simulator 25 die PC-Charts anführt.
Wenig Bewegung prägt zudem das plattformübergreifende Ranking. Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden bleibt sowohl das meistverkaufte Nintendo Switch-Spiel als auch die Gesamt-Nummer 1. Direkt dahinter platziert sich Pokémon Pokopia, das gleichzeitig als erfolgreichste Produktion für die Nintendo Switch 2 gilt.
Die aktuellen Verkaufszahlen basieren auf den Erhebungen von GfK Entertainment und spiegeln eine insgesamt ruhige Verkaufswoche ohne größere Verschiebungen wider.
3 Kommentare AddedMitdiskutieren
Super. PRAGMATA wird heute gestartet. Bin gespannt. 🥰 Clair Obscure: Expedition 33 auch weiterhin Top. 👍🏻❤️
Nichts Erwähnenswertes würde ich sagen, die digitalen Charts wären bestimmt interessanter.
Tomodachi Life weckt so langsam mein Interesse. Hab nie verstanden was eigentlich das Ziel dieses Spiels ist, Miis zuschauen und das wars? Hab die Tage aber paar Shorts in meine TL gespült bekommen und sah ganz witzig aus.
Bei Animal Crossing konnte ich den Reiz auch nie nachvollziehen – bis New Horizon. Die älteren AC kann ich auch immer noch nicht spielen. Da ist mir zu wenig Spiel drinne. NH hatte durch das gestalten der Insel genug für mich zu tun.