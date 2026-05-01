Deutsche Charts: Pragmata dominiert weiter – Tomodachi Life bleibt Gesamtspitze

Tomodachi Life und Pragmata führen weiterhin die Games-Charts an.

Erstmals seit Anfang März behauptet sich mit Pragmata ein Titel zwei Wochen in Folge an der Spitze der offiziellen deutschen PS5-Charts. Parallel dazu verteidigt ein Science-Fiction-Spiel auch auf einer weiteren Plattform die Spitzenposition.

Auf der PS5 bleibt Pragmata unangefochten auf Platz 1 und sichert sich gleichzeitig erneut die Goldmedaille in den Xbox-Series-Charts. Dahinter folgen Clair Obscur: Expedition 33 auf der PS5 sowie Resident Evil Requiem, die jeweils die zweiten Plätze belegen.

Unverändert zeigt sich auch die Lage auf anderen Plattformen. Auf der PS4 behauptet Grand Theft Auto V weiterhin die Spitzenposition, während Landwirtschafts-Simulator 25 die PC-Charts anführt.

Wenig Bewegung prägt zudem das plattformübergreifende Ranking. Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden bleibt sowohl das meistverkaufte Nintendo Switch-Spiel als auch die Gesamt-Nummer 1. Direkt dahinter platziert sich Pokémon Pokopia, das gleichzeitig als erfolgreichste Produktion für die Nintendo Switch 2 gilt.

Die aktuellen Verkaufszahlen basieren auf den Erhebungen von GfK Entertainment und spiegeln eine insgesamt ruhige Verkaufswoche ohne größere Verschiebungen wider.