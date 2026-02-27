Deutsche Charts: Reanimal verteidigt PS5- und Xbox Series-Spitze

Reanimal lehrt die offiziellen deutschen Games-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, das Fürchten: Wie in der Vorwoche besetzt das atmosphärische Horror-Adventure der Little Nightmares-Schöpfer den Thron der PS5- und Xbox Series-Hitliste. Doch damit nicht genug: Auf ihrer Flucht von einer alptraumhaften Inselwelt kommen die beiden Hauptcharaktere, ein verwaistes Geschwisterpaar, auch auf Rang sechs der Nintendo Switch 2-Auswertung vorbei.

Meistverkaufte Switch 2-Produktion bleibt zwar Mario Tennis Fever. Im plattformübergreifenden Ranking rutscht die wilde Mischung aus Party- und Sportspiel allerdings an die dritte Stelle. Das Führungsduo setzt sich nun aus Minecraft und Mario Kart 8 Deluxe zusammen, die zusätzlich Switch-Gold und -Silber einstreichen. Die übrigen Top-Positionen besetzen erneut GTA V (PS4) und der Landwirtschafts-Simulator 25 (PC).