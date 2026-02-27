Deutsche Charts: Reanimal verteidigt PS5- und Xbox Series-Spitze

Reanimal lehrt die offiziellen deutschen Games-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, das Fürchten: Wie in der Vorwoche besetzt das atmosphärische Horror-Adventure der Little Nightmares-Schöpfer den Thron der PS5- und Xbox Series-Hitliste. Doch damit nicht genug: Auf ihrer Flucht von einer alptraumhaften Inselwelt kommen die beiden Hauptcharaktere, ein verwaistes Geschwisterpaar, auch auf Rang sechs der Nintendo Switch 2-Auswertung vorbei.
Meistverkaufte Switch 2-Produktion bleibt zwar Mario Tennis Fever. Im plattformübergreifenden Ranking rutscht die wilde Mischung aus Party- und Sportspiel allerdings an die dritte Stelle. Das Führungsduo setzt sich nun aus Minecraft und Mario Kart 8 Deluxe zusammen, die zusätzlich Switch-Gold und -Silber einstreichen. Die übrigen Top-Positionen besetzen erneut GTA V (PS4) und der Landwirtschafts-Simulator 25 (PC).
6 Kommentare AddedMitdiskutieren
Da sieht man mal wieder wie wenig Aussagekraft physische Veröffentlichungen heutzutage haben, ich denke, dass Reanimal schnell wieder den ersten Platz abgeben wird.
Minecraft, GTA V, krass was das immer noch für Goldgruben sind. Die Verkäufe nach all den Jahren ist krass. Reanimal verkauft sich besser als ich dachte, Glückwunsch.
💯
Ich denke es wird sich nicht ewig halten können aber glücklich von mir.
Reanimal muss ich auch irgendwann einmal spielen.
diese Woche noch … dann kommt bestimmt … Wetten? (Wir wissen alle, welches es sein wird)