Deutsche Charts: Remnant 2 zum Einjährigen erstmals an PC-Spitze

Im August 2023 bestieg Remnant 2 aus dem Stand den PS5-Thron und ergatterte Xbox Series-Silber, erreichte im PC-Ranking aber nur die vierte Stelle.

Nun, ein Jahr nach seinem Release, holt der Action-Shooter dieses Versäumnis nach. Die gefeierte Fortsetzung zu Remnant: From the Ashes beendet den Lauf des Landwirtschafts-Simulator 22 und ballert sich erstmals an die Spitze der offiziellen deutschen PC Games-Charts, ermittelt von GfK Entertainment. Die seit vier Monaten ungeschlagene Farmsimulation rutscht auf Platz zwei.



In einer äußerst ruhigen Verkaufswoche ohne jeglichen Neueinsteiger verteidigt Marvel’s Spider-Man 2 die PS5-Führung ebenso souverän wie GTA V die PS4- und Xbox One-Krone. Auf Nintendo Switch bleiben Mario Kart 8 Deluxe und Luigi’s Mansion 2 HD am gefragtesten.