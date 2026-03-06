Deutsche Charts: Resident Evil Requiem mit stärkstem Games-Start seit vier Monaten

Resident Evil Requiem ist bei den deutschen Gaming-Charts ganz oben!

Die Kritiker sind begeistert, die Fans verzückt – und auch die Verkaufszahlen sprechen eine eindeutige Sprache: Resident Evil Requiem geht weg wie geschnitten Brot und feiert den erfolgreichsten Videospiel-Start seit über vier Monaten.

Der neunte Teil der langlebigen Survival-Horror-Reihe erobert dank der Standard-Version und Deluxe Steelbook Edition sogar die Doppelspitze der plattformübergreifenden deutschen Games-Charts, ermittelt von GfK Entertainment. Auf PS5 und Xbox Series ist ebenfalls der Zweifachsieg drin.

Eine noch stärkere erste Verkaufswoche erzielte zuletzt Pokémon-Legenden: Z-A im vergangenen Oktober. Aktuell hat das Action-Adventure wieder Aufwind und schnappt sich sowohl die Nintendo Switch-2-Krone als auch das Switch-Zepter zurück. Dank dem Resident Evil Generation Pack (zwei) und den unterschiedlichen Versionen zu Resident Evil Requiem (sieben und acht) treibt das ansässige Böse gleich drei Mal sein Unwesen in den Switch-2-Charts.

Etwas weniger aufregend präsentieren sich die restlichen beiden Rankings, die wie gehabt von GTA V (PS4) und dem Landwirtschafts-Simulator 25 (PC) dominiert werden.