Deutsche Charts: Resident Evil Requiem mit stärkstem Games-Start seit vier Monaten

Die Kritiker sind begeistert, die Fans verzückt – und auch die Verkaufszahlen sprechen eine eindeutige Sprache: Resident Evil Requiem geht weg wie geschnitten Brot und feiert den erfolgreichsten Videospiel-Start seit über vier Monaten.
Der neunte Teil der langlebigen Survival-Horror-Reihe erobert dank der Standard-Version und Deluxe Steelbook Edition sogar die Doppelspitze der plattformübergreifenden deutschen Games-Charts, ermittelt von GfK Entertainment. Auf PS5 und Xbox Series ist ebenfalls der Zweifachsieg drin.
Eine noch stärkere erste Verkaufswoche erzielte zuletzt Pokémon-Legenden: Z-A im vergangenen Oktober. Aktuell hat das Action-Adventure wieder Aufwind und schnappt sich sowohl die Nintendo Switch-2-Krone als auch das Switch-Zepter zurück. Dank dem Resident Evil Generation Pack (zwei) und den unterschiedlichen Versionen zu Resident Evil Requiem (sieben und acht) treibt das ansässige Böse gleich drei Mal sein Unwesen in den Switch-2-Charts.
Etwas weniger aufregend präsentieren sich die restlichen beiden Rankings, die wie gehabt von GTA V (PS4) und dem Landwirtschafts-Simulator 25 (PC) dominiert werden.
Das Spiel macht echt Laune, aber ist nicht ganz das was Capcom versprochen hat.
Der Horror weicht ner Schießbude nach ca 1 Std.
Eine Schleichsequenz wurde aus Resi Village recycelt und die Enden finde ich auch nicht gut.
Generell bleiben die Gegner extrem blass und langweilig.
Als Action Spiel aber hervorragend.
Besser für mich😂😂😂
Das sowieso, für uns Gamer wirds allein durch die Steam einbindung deutlich günstiger.
Wenn ich mir die Key Preise für Requiem anschaue von Pc im Gegensatz zur Konsolenversion 😀
@Robilein
Sry bei der News verwechselt 😀
Also wenn du Resi 4 magst, dann hast du nach ca. 1 Std genau das 😀
Gestern den „speedrun“ ohne Heilung und Blut-Dingens in unter 4 Stunden beendet. Nun ist erstmal genug Cash für diverse Bonus Items da 😀
Freut mich für Capcom und zeigt, dass Singleplayer Spiele immer noch ihre Abnehmer haben.
Werde ich mir irgendwann auch noch zulegen, kaufe aber seit Witcher 3 nichts mehr direkt zum Release. Kein Bock mehr auf die ganzen Bugs.
RE scheint auf der Switch einen eher verhaltenen Start zu haben.
Platz 2 hinter pokemon ist doch nicht schlecht.
Wenn man alle version zusammen rechnet wahrscheinlich sogar auf platz 1.
Ich sehe gerade, dass das Generation Pack Teil 7-9 ist, deshalb ist das auf Platz 2 für 100€ 🧐.
Vllt weil verpönte Game Key Card?
Wobei das bei Pokopia und FF7R wohl egal war.
Idk 🤷🏻♂️
Absolut verdient
Requiem ist wirklich super geworden.
Jaaa die versprochenen Angst Passagen mit Grace sind nicht so ausgefallen wie Capcom es beworben hat , aber nichts desto trotz einer der besten Serien Teile .
Leon ist einfach eine gewohnt coole Socke und seine Passagen sind natürlich absolutes Gold xD