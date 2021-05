Deutsche Charts: Resident Evil Village holt das Triple

Nicht nur Angst und Schrecken, sondern auch viel Aufbruchstimmung verbreitet Resident Evil Village in den offiziellen deutschen Games-Charts, ermittelt von GfK Entertainment.

Nach zuletzt eher überschaubaren Verkaufswochen sorgt der neueste Teil von Capcoms langlebiger Survival-Horror-Reihe für einträgliche Erlöse – und feiert einen souveränen Sieg auf PS5, Xbox Series und PS4. Das Nachsehen haben Returnal, It Takes Two und GTA V, die sich jeweils mit Silber begnügen.

Auch in der Xbox One-Hitliste rangiert GTA V auf dem zweiten Platz, während das Kult-RPG The Elder Scrolls V: Skyrim dank Special Edition die Spitze zurückerobert. Putzig und zugleich äußerst produktiv sind die Heerschaaren an Pokémon, die in den Nintendo-Charts den Ton angeben.

Während New Pokémon Snap die Switch-Krone vor Super Mario 3D World + Bowser’s Fury” verteidigt, schnellt Pokémon Ultrasonne von vier auf eins des 3DS-Rankings. PC-Fans entscheiden sich mehrheitlich für Die Sims 4 und den Landwirtschafts-Simulator 19.