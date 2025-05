Deutsche Charts: RoadCraft baggert an der Xbox Series-Spitze

Autor:, in / Deutsche Charts

Bauen, buddeln, räumen, reparieren: Bei RoadCraft wird’s nie langweilig. In der Offroad-Simulation müssen zerstörte Landstriche wieder hergestellt werden, wobei ein Fuhrpark aus über 40 Fahrzeugen wertvolle Unterstützung leistet. Die offiziellen deutschen PS5-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, durchquert das neueste Spiel der SnowRunner-Macher nun an zweiter Stelle. Im Xbox Series-Ranking winkt bei so viel Arbeitseifer sogar der erste Platz.

Von Kritikern und Fans gleichermaßen gefeiert, holt der RPG-Hit Clair Obscur: Expedition 33” frischen Schwung und kämpft sich sowohl auf den PS5-Thron als auch an die Spitze der plattformübergreifenden Hitliste zurück. Vorwochensieger Doom: The Dark Ages ergattert PS5-Bronze bzw. Xbox Series-Silber. Die Nummer 1 auf Nintendo Switch (Minecraft) bleibt ebenso unverändert wie auf PC (Landwirtschafts-Simulator 25) und PS4 (GTA V).