Deutsche Charts: Rollenspiel-Retrowelle schwappt über Games-Charts

Über die offiziellen deutschen Games-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, schwappt eine kleine Retrowelle. Diese setzt sich aus zwei Neufassungen älterer JRPG-Klassiker zusammen.

Während Tales of Xillia Remastered, eine überarbeitete Version des 2011er-PS3-Titels, auf Rang vier der PS5-Hitliste debütiert, erobert Dragon Quest I & II HD-2D Remake die Positionen acht (PS5, Switch) und vier (Switch 2). Fast vier Jahrzehnte nach ihrer ursprünglichen Veröffentlichung überzeugen die ersten beiden Spiele der Dragon Quest-Reihe damit auch in frischer Aufmachung.

Äußerst dribbelstark präsentiert sich EA Sports FC 26. Der Fußball-Kracher verteidigt die PS5-Spitze vor Battlefield 6 bzw. den PS4-Thron vor GTA V. Nur auf Xbox Series müssen Jude Bellingham & Co. den Pokal an Battlefield 6 abgeben. Ein weiterer Dreifachsieg ist für Pokémon-Legenden: Z-A drin, das im plattformübergreifenden Ranking ebenso überzeugt wie in den Nintendo Switch 2- und Switch-Charts.

Bei den Computerspielen zementiert die neu erschienene Highlands Fishing Expansion auf Rang zwei den Führungsanspruch des Landwirtschafts-Simulator 25. Dank der Standard-Version (eins) und der Collector’s Edition (drei) beackert die Farmsimulation nun das komplette Podium..