Deutsche Charts: Rollenspiel-Retrowelle schwappt über Games-Charts

6 Autor: , in News / Deutsche Charts
Übersicht

Eine neue Rollenspiel-Retrowelle schwappt über Games-Charts in Deutschland!

Über die offiziellen deutschen Games-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, schwappt eine kleine Retrowelle. Diese setzt sich aus zwei Neufassungen älterer JRPG-Klassiker zusammen.

Während Tales of Xillia Remastered, eine überarbeitete Version des 2011er-PS3-Titels, auf Rang vier der PS5-Hitliste debütiert, erobert Dragon Quest I & II HD-2D Remake die Positionen acht (PS5, Switch) und vier (Switch 2). Fast vier Jahrzehnte nach ihrer ursprünglichen Veröffentlichung überzeugen die ersten beiden Spiele der Dragon Quest-Reihe damit auch in frischer Aufmachung.

Äußerst dribbelstark präsentiert sich EA Sports FC 26. Der Fußball-Kracher verteidigt die PS5-Spitze vor Battlefield 6 bzw. den PS4-Thron vor GTA V. Nur auf Xbox Series müssen Jude Bellingham & Co. den Pokal an Battlefield 6 abgeben. Ein weiterer Dreifachsieg ist für Pokémon-Legenden: Z-A drin, das im plattformübergreifenden Ranking ebenso überzeugt wie in den Nintendo Switch 2- und Switch-Charts.

Bei den Computerspielen zementiert die neu erschienene Highlands Fishing Expansion auf Rang zwei den Führungsanspruch des Landwirtschafts-Simulator 25. Dank der Standard-Version (eins) und der Collector’s Edition (drei) beackert die Farmsimulation nun das komplette Podium..

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Deutsche Charts

6 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Vayne1986 17535 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 07.11.2025 - 11:33 Uhr

    Sehr guter Einstieg für Dragon Quest I & II & Tales of Xillia Remastered. 👍🏻 Beide Spiele zocke ich aktuell. Dragon Quest I bin ich beim Finale schon. Dann beginne ich mit Teil II. 💚

    0

Hinterlasse eine Antwort