Deutsche Charts: Rollenspiel-Retrowelle schwappt über Games-Charts

Über die offiziellen deutschen Games-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, schwappt eine kleine Retrowelle. Diese setzt sich aus zwei Neufassungen älterer JRPG-Klassiker zusammen.
Während Tales of Xillia Remastered, eine überarbeitete Version des 2011er-PS3-Titels, auf Rang vier der PS5-Hitliste debütiert, erobert Dragon Quest I & II HD-2D Remake die Positionen acht (PS5, Switch) und vier (Switch 2). Fast vier Jahrzehnte nach ihrer ursprünglichen Veröffentlichung überzeugen die ersten beiden Spiele der Dragon Quest-Reihe damit auch in frischer Aufmachung.
Äußerst dribbelstark präsentiert sich EA Sports FC 26. Der Fußball-Kracher verteidigt die PS5-Spitze vor Battlefield 6 bzw. den PS4-Thron vor GTA V. Nur auf Xbox Series müssen Jude Bellingham & Co. den Pokal an Battlefield 6 abgeben. Ein weiterer Dreifachsieg ist für Pokémon-Legenden: Z-A drin, das im plattformübergreifenden Ranking ebenso überzeugt wie in den Nintendo Switch 2- und Switch-Charts.
Bei den Computerspielen zementiert die neu erschienene Highlands Fishing Expansion auf Rang zwei den Führungsanspruch des Landwirtschafts-Simulator 25. Dank der Standard-Version (eins) und der Collector’s Edition (drei) beackert die Farmsimulation nun das komplette Podium..
6 Kommentare AddedMitdiskutieren
Sehr guter Einstieg für Dragon Quest I & II & Tales of Xillia Remastered. 👍🏻 Beide Spiele zocke ich aktuell. Dragon Quest I bin ich beim Finale schon. Dann beginne ich mit Teil II. 💚
Die Klassiker scheinen ganz gut anzukommen.
So viele Spiele, so wenig Zeit…
Das ist das Leben
70 € für so ein pixeliges Remake ist aber auch nicht ohne
Lange werden sich diese Klassiker aber sicher nicht halten.